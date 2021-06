Apple lover bedre personvern

Apples årlige utviklerkonferanse WWDC er i gang, og i år er nyhetene derfra kanskje ikke av det aller mest spennende slaget. Men én ting stoppet vi litt opp ved i gjennomgangen av de mange pressemeldingene Apple har sendt oss:

Også i år fokuseres det på personvern.

Det har de i og for seg også gjort tidligere, og du trenger ikke engang stole på Apples egne uttalelser om at «personvern er en grunnleggende menneskerett» for å komme til den konklusjonen. Uavhengige undersøkelser har konkludert med at de faktisk er blant de bedre i klassen på dette punktet.

Siri sladrer ikke

En personvernbekymring som har gått igjen hos brukerne av Siri, Apples stemmestyrte assistent, er at lydopptakene sendes til prosessering sentralt, og man vet ikke nødvendigvis hva som skjerm med dem der – eller etterpå.

Dette har Apple nå gjort noe med, og de lover at heretter skal lyden prosesseres lokalt og ikke sendes til en sentral server. I tillegg vil selve behandlingen av kommandoer til Siri blir behandlet lokalt, dersom en nettforbindelse ikke er nødvendig for å få utført oppgaven brukeren ønsker. Eksempler som oppgis, er forespørsler om å åpne apper, angi nedtellinger og alarmer, endre innstillinger og styre musikkavspilling.

Skjuler IP

Apple lover også bedre personvern i apper og vil komme med en oversikt over hvordan ulike apper har benyttet tilgangen til stedsinformasjon, bilder, kamera, mikrofon og kontakter i løpet av de siste syv dagene. Du vil også se hvilke tredjepartsdomener appen kontakter.

Også i e-postklienten loves det personvernforbedringer. Apple lover at det nå ikke skal være mulig å bruke usynlige piksler til å samle inn brukerinformasjon, og brukerens IP-adresse skal skjules automatisk. Eksisterende funksjon, som gjør mye av det samme i Safari, skal også visstnok bli bedre – og nå skal også den skjule brukerens IP-adresse.

Midlertidige e-postadresser

Apple skal også rulle ut en funksjon som lar brukeren generere midlertidige tilfeldige e-postadresser til bruk mot tilbydere som kanskje ikke har rent mel i posen. Meldinger som sendes til disse, vil bli videresendt til brukerens vanlige e-postadresse. Denne funksjonen skal etter hvert bygges inn i Safari, Icloud og Apples egen e-postklient Mail.

Ingen vet alt

Safari og Icloud får også en slags innebygget dobbel VPN-funksjon. Kort forklart vil den første videresendingen gi brukeren en anonym IP-adresse. Denne vil registrere region, men ikke nøyaktig geografisk plassering. Den andre dekrypterer nettadressen brukeren vil besøke og videresender brukeren til nettstedet. Dermed vil verken Apple eller nettstedet kunne identifisere hvem brukeren er og hvilket nettsted som besøkes. I tillegg vil all trafikk fra brukerens enhet krypteres i Safari, og selv ikke nettverksleverandøren eller Apple selv vil kunne få tilgang til å lese denne.

Andre personvernfunksjoner som innføres er slikt som: