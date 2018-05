Apple skroter planer om å legge Europas største datasenter til Irland

Apple besluttet i 2015 å etablere sine to første datasentraler i Europa. Norge ble den gangen vurdert og vraket til fordel for Danmark og Irland, der to nye kjempeanlegg skulle settes opp.

Mens arbeidet med å føre opp datasenter i Viborg kommune på Midjylland er godt i gang, med planlagt åpning i 2019, har tilsvarende milliardsatsing ved Athenry i irske Galway støtt på problemer.

Før helgen varslet Apple at de dropper planene om datasenter i Irland. Det skjer etter mer enn tre års prosjektarbeid og en rekke forsinkelser.

– For flere år siden søkte vi om å bygge dataanlegg i Athenry. Til tross for vår beste innsats har forsinkelser i godkjenningsprosessen tvunget oss til å legge andre planer. Vi går ikke videre med datasenter [der], opplyser Apple i en uttalelse som er gjengitt blant annet av CNBC.

Beslutningen er et stort og skuffende slag for Athenry i Galway fylke, skriver den irske avisen Independent.

Investeringen som nå er avlyst var oppgitt til 850 millioner euro, noe som tilsvarer 8,1 milliarder norske kroner. Det var ventet at anlegget ville skape rundt 300 arbeidsplasser, ifølge CNBC.

Det er ingenting som tyder på noen omkamp som kan ende med at Apple legger datasenter til Norge med det første. I fjor ble det kjent at Apple skal legge også sitt andre megaanlegg til Danmark, nærmere bestemt i Aabenraa nær grensen mot Tyskland.

Anleggene skal drive blant annet iTunes, App Store, iMessage, Apple Pay og Siri for europeiske brukere. Hvert av datasentrene skal bli blant verdens største.