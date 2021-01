Apple ventes å legge fram sterkt kvartalsresultat

Apple legger fram en kvartalsrapport som ventes å vise et løft for både salget og gevinsten. Snittprognosen blant analytikere er et omsetningsløft på 12,5 prosent til 103 milliarder dollar, tilsvarende rundt 880 milliarder kroner.

Kvartalsrapporten gjelder for første kvartal i Apples forskjøvede regnskapsår.

Det ventes en salgsøkning på mobiltelefoner, ledet av flaggskipet Iphone 12, på 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. For datamaskiner og nettbrett er veksten ventet å bli enda høyere, rundt 20 prosent.

Lanserer bil i 2024?

Elbilsatsingen har siktet innstilt på lansering i 2024, meldte nyhetsbyrået Reuters i desember. Det er ventet at Apple vil ta opp kampen om selvkjørende elbiler med Tesla og andre mer tradisjonelle bilprodusenter.

Under koronakrisen har Apple vært en av de største vinnerne på Wall Street, og de ventes også å vokse ytterligere med satsing på 5G-nett i store deler av verden.

Børsverdien er nå på rundt 2.400 milliarder dollar, tilsvarende rundt 20.000 milliarder norske kroner. Til sammenligning er det rundt fire ganger så stort som Sveriges bruttonasjonalprodukt i 2019.