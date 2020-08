Apple vil gjøre Iphoner til betalingsterminaler

Teknologien kan utføre betalinger ved å «tæppe» et betalingskort eller en annen smarttelefon på telefonen, via en app. Systemet krever ikke maskinvare utover nærfeltskommunikasjon (Near-field communication) eller en NFC-brikke, som Iphone-modeller har inkludert siden 2014.

Det skriver nyhetsbyrået Bloomberg.

Apple skal ha betalt om lag 100 millioner dollar for selskapet.

Mobeewaves flere titalls ansatte beholdes og vil fortsette å jobbe fra Montreal.

Inn i betalingsmarkedet

Oppkjøpet er et av Apples flere steg mot markedet for betalingsteknologi de siste årene.

I 2014 la Apple til Apple Pay i Iphone, slik at brukerne kunne betale for fysiske varer med et «tæpp» i butikker. I fjor lanserte de også sitt eget kredittkort, Apple Card. Integrering av Mobeewave vil kunne la alle med en Iphone ta imot betaling uten ekstra maskinvare.

Oppkjøpet vil sette Apple i mer direkte konkurranse med Square, en ledende leverandør av betalingsmaskin- og programvare for smarttelefoner og nettbrett, skriver Bloomberg.

Samsung samarbeidet i fjor med Mobeewave for å kunne bruke teknologien på sine telefoner. Samsung har også investert i oppstartsbedriften, som har samlet mer enn 20 millioner dollar fra ulike investorer, ifølge Pitchbook.

Adopterer ny teknologi gjennom oppkjøp

Apple kjøper typisk oppstartsselskaper for å bruke teknologien deres i produktene sine, og avtalen er en av flere for Apple i år.

Selskapet kjøpte nylig vær-appen Dark Sky og VR-innholdskringkasteren NextVR. Apple har også kjøpt opp Voysis, Xnor.ai og Inductiv for å forbedre Siri og kunstig intelligens, og Fleetsmith for styring av bedriftsenheter.

– Apple kjøper mindre teknologiselskaper fra tid til annen, og vi diskuterer generelt ikke våre mål eller planer, sier en talsperson for Apple i en kommentar til Bloomberg.