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Kunstig intelligens

Apples Siri blir KI-assistent

Den digitale assistenten Siri skal pusses opp til å bli en KI-assistent. Men den blir ikke tilgjengelig i Europa.

Apple, her ved toppsjef Tim Cook, sier lover og forskrifter gjør det umulig å lansere Siri AI i Europa.
Apple, her ved toppsjef Tim Cook, sier lover og forskrifter gjør det umulig å lansere Siri AI i Europa. Foto: Godofredo A. Vásquez/AP/NTB
NTB
9. juni 2026 - 07:22

Apple har lovet en modernisering av Siri, som i dag fungerer som en stemmestyrt assistent på Iphone. Navnet endres til Siri AI, og Apple lanserer samtidig en integrert app.

Toppledelsen i Apple kunngjorde nyheten mandag i forbindelse med sin årlige utviklerkonferanse.

– Siri vil nå bli en betydelig mer kapabel assistent som hjelper deg med å finne det du trenger, sa visepresident Mike Rockwell ved lanseringen, ifølge CNBC.

Siri-assistenten vil kunne se på gamle samtaler, bilder og telefonens kalender. Den blir også tilgjengelig på Ipad og Macbook.

Ifølge Apple-ledelsen vil Siri kunne gjøre ting som å utarbeide en detaljert plan, gi tilbakemeldinger eller bidra med kreative idémyldringer.

I tillegg skal assistenten få nye og forbedrede stemmer i fremtiden slik at brukerne selv kan bestemme hvordan Siri skal høres ut.

I utgangspunktet vil Siri AI ikke bli tilgjengelig i Europa eller Kina på grunn av «regulatoriske utfordringer», noe som er en henvisning til lover og forskrifter. Brukere i andre deler av verden vil kunne få tilgang til endringer i løpet av høsten som del av en større programvareoppdatering, ifølge Apple.

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