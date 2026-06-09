Apples Siri blir KI-assistent

Apple har lovet en modernisering av Siri, som i dag fungerer som en stemmestyrt assistent på Iphone. Navnet endres til Siri AI, og Apple lanserer samtidig en integrert app.

Toppledelsen i Apple kunngjorde nyheten mandag i forbindelse med sin årlige utviklerkonferanse.

– Siri vil nå bli en betydelig mer kapabel assistent som hjelper deg med å finne det du trenger, sa visepresident Mike Rockwell ved lanseringen, ifølge CNBC.

Siri-assistenten vil kunne se på gamle samtaler, bilder og telefonens kalender. Den blir også tilgjengelig på Ipad og Macbook.

Ifølge Apple-ledelsen vil Siri kunne gjøre ting som å utarbeide en detaljert plan, gi tilbakemeldinger eller bidra med kreative idémyldringer.

I tillegg skal assistenten få nye og forbedrede stemmer i fremtiden slik at brukerne selv kan bestemme hvordan Siri skal høres ut.

I utgangspunktet vil Siri AI ikke bli tilgjengelig i Europa eller Kina på grunn av «regulatoriske utfordringer», noe som er en henvisning til lover og forskrifter. Brukere i andre deler av verden vil kunne få tilgang til endringer i løpet av høsten som del av en større programvareoppdatering, ifølge Apple.