20 år etter at Microsoft offisielt lanserte selskapets første .Net-produkter, viser selskapet nå fram noe av det som skal komme i den neste store oppdateringen av teknologien, .Net 7. Nå opplyser selskapet at .Net 7 Preview 1 markerer det første skrittet mot de neste 20 årene med .Net.

Mye har endret seg i .Net (for abonnenter) i løpet av de siste 20 årene. Åpen kildekode og kryssplattformutvikling med støtte for Linux og MacOS i tillegg til Windows har blitt sentrale egenskaper, og med .Net 5 ble rammeverkene .NET Core og .NET Framework smeltet sammen.

Mer sky og enklere oppgradering

.Net 6, som kom i november i fjor, inkluderte en rekke nyheter for å gjøre det enklere å kode i språkene C# og F#, en rekke nye API-er – blant annet for HTTP/3, JSON-prosessering, matematikk og direkte minnemanipulasjon – samt funksjonalitet som skal gjøre det enklere å diagnostisere problemer i nettskyapplikasjoner.

.Net 7 bygger på dette, men har nye fokusområder, slik som rene skyscenarioer, verktøy for enklere oppgradering av eldre prosjekter og forenkling av utvikleropplevelser ved å gjøre det enklere å jobbe med konteinere.

Det loves også omfattende investeringer i blant annet plattformene ASP.NET Core, Blazor, EF Core, WinForms og WPF.

Microsoft skriver at det ventes at oppgradering fra .Net 6 til .Net 7 vil være temmelig rett fram å gjennomføre. Noen få endringer som vil måtte tas hånd om under en migrering, er oppgitt på denne siden.

Siden .Net nå kommer i en ny versjon hvert år, skal den ferdige utgaven av .Net 7 lanseres i november i år.

Historier fra de siste 20 årene

Videoen nedenfor er fra Microsofts jubileumsarrangement for .Net i forrige uke, med en god del tilbakeblikk på utviklingen av .Net.