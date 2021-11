Visual Studio 2022 og .Net 6.0 er klar til bruk

Som planlagt lanserte Microsoft Visual Studio 2022 (version 17) og .Net 6.0 mandag denne uken. Målene med den nye versjonen er at den skal gjøre det mer effektivt for utviklere å komme seg fra idé til koding, samt bedre produktiviteten i redigerings- og debugsyklusen.

Blant annet kan Intellicode-funksjonaliteten nå fullføre hele kodelinjer. Dersom utvikleren har gjort en endring i en kodesnutt, kan verktøyet foreslå lignende endringer i andre deler av koden hvor det er tilsvarende mønstre.

Åpner for større prosjekter

Det er likevel skalerbarheten og ytelsen til selve utviklingsverktøyet som Microsoft fram til nå har trukket fram som den største nyheten. Hovedprosessoren i Visual Studio har i de eldre versjonene vært 32 bits, mens den nå er 64 bits. Det betyr at den kan utnytte langt mer minne enn tidligere, noe som åpner for at verktøyet kan brukes til større og mer komplekse prosjekter enn før.

I videoen nedenfor presenterer Microsofts Scott Hanselman de viktigste nyhetene.

Visual Studio 2022 er tilgjengelig i tre utgaver, Community, Professional og Enterprise. De to førstnevnte tilbyr stort sett den samme funksjonaliteten. Den store forskjellen er målgruppen. Community-utgaven, som tilbys gratis, er beregnet for studenter, åpen kildekode-bidragsytere og virksomheter med inntil fem brukere. Professional er beregnet for større virksomheter og koster penger å bruke, men tilbyr mindre funksjonalitet enn Enterprise-utgaven.

.Net 6.0

Visual Studio 2022 er spesielt beregnet for utvikling av C++- og .Net-baserte applikasjoner. Sammen med den nye utgaven av utviklerverktøyet har Microsoft også lansert en ny versjon av .Net-rammeverket. Utviklere som vil ta i bruk .Net 6, må benytte Visual Studio 2022, den kommende Visual Studio 2022 for Mac eller Visual Studio Code med C#-utvidelsen.

.Net 6.0 inkluderer en rekke nyheter. Det loves forbedringer som skal gjøre det enklere å kode i språkene C# og F#, en rekke nye API-er har blitt lagt til – blant annet for HTTP/3, JSON-prosessering, matematikk og direkte minnemanipulasjon. Det loves også funksjonalitet som skal gjøre det enklere å diagnostisere problemer i nettskyapplikasjoner.

Anbefaler hurtig migrering

Det er nå mulig å laste ned .Net 6.0 til Windows, MacOS og flere Linux-distribusjoner. Dette er den første versjonen av .Net-rammeverket som støtter Arm-baserte Mac-er (Apple Silicon). Den skal også ha bedre støtte for Windows Arm64 enn tidligere versjoner.

Microsoft anbefaler at utviklere allerede begynner å migrere applikasjonene sine til .Net 6. Spesielt gjelder dette applikasjoner basert på .Net 5, som ikke støttes etter 8. mai 2022. Microsoft lover å støtte .Net 6.0 i tre år. Slik migrering skal være enkel å få til både fra .Net Core 3.1 og .Net 5.

Microsoft planlegger å komme med en ny versjon av .Net hvert år framover, i alle fall i november 2022 og 2023.