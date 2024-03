– Ingen arbeidsgiver vil akseptere at studentene bruker timer på oppgaver som KI løser på sekunder, sier dekan Karl Harald Søvig til Advokatbladet. Han er positiv til arbeidsgruppens forslag.

Arbeidsgruppen mener å ilegge et forbud mot bruk av KI-verktøy ikke er veien å gå. I stedet foreslås det tvert imot en rekke tiltak for å legge til rette for faglig forsvarlig bruk av KI-verktøy gjennom studiene.

– Vår jobb som utdanningsinstitusjon er å legge til rette for at de studentene vi utdanner blir i stand til å løse rettsspørsmål på en virkelighetsnær måte, sier professor Jan-Ove Færstad ved Det juridiske fakultet ved UiB.

– Dette innebærer at de må bli i stand til å bruke de verktøyene som er tilgjengelige i arbeidslivet på en hensiktsmessig og faglig forsvarlig måte, men også at de må ha tilegnet seg kompetanse som disse verktøyene ikke kan erstatte, sier Færstad, som har ledet arbeidsgruppen.