Årets The Gathering blir på påskehytta og i de tusen hjem

Påskens vakreste eventyr for mange nerder i inn- og utland, The Gathering, blir heller ikke i år arrangert på vanlig måte. Fortsatt er det smittesituasjonen rundt covid-19 som setter en stopper for det fysiske arrangementet. Arrangøren Kandu skriver i en pressemelding at arrangementsledelsen i samarbeid med en medisinskfaglig arbeidsgruppe har gjort en grundig og omfattende risikovurdering. Konklusjonen er at det heller ikke denne påsken er forsvarlig med et fysisk arrangement i Vikingskipet.

– Sikkerheten til deltakere og frivillige vil alltid være viktigst, forklarer kommunikasjonsansvarlig Simon Eriksen Valvik i pressemeldingen.

Lover fortsatt TG-stemning

I stedet blir det også i år et digitalt arrangement. Det er nå snart tre år siden forrige gang mer enn 6000 mennesker kunne ta med datamaskinene sine og samles på Hamar.

– The Gathering har alltid vært et naturlig samlingspunkt for kreative mennesker med en felles interesse for digital kultur. Selv om Vikingskipet er vår foretrukne påskehytte, har vi de siste to årene lykkes med å overføre «TG-stemningen» og arrangementets verdier digitalt. Vi gleder oss derfor stort til nok en gang å samle tusenvis av mennesker til det som blir påskens største digitale samling, sier Valvik.

Noen vil kanskje foretrekke egen seng framfor slike sovefasiliteter …. Foto: Eirik Helland Urke

Mer informasjon om arrangementet, inkludert til dem som allerede har en billett, blir etter hvert publisert på The Gathering-nettstedet.