Arm lover mer krefter til neste års Android-flaggskip

Selv om alle nyere smartmobiler er basert på teknologi fra britiske Arm, så er det stor forskjell på hvor mye av denne teknologien den enkelte leverandør bruker. Mens enkelte baserer sine systembrikker helt og fullt på lisensiert teknologi, er det andre som bare bruker enkelte deler.

Apple, for eksempel, designer det meste selv, men har lisensiert instruksjonssettet til Arm. Dette har gitt Apple et forsprang som vises tydelig i ytelsestester. I ytelsestester har de nyeste Iphone-flaggskipene en solid ledelse over toppmodeller som Samsung Galaxy S20 Ultra. Det samme gjelder også billigere modeller med noe eldre utgaver av Apples A-brikker.

Hvilken praktisk betydning dette har for brukerne, avhenger av hvordan de bruker mobilen. Det er mest til svært tunge oppgaver, eller oppgaver hvor responstiden er vesentlig, at disse forskjellene merkes. Mange tolerer noe treghet mot lavere pris. Men for flaggskipsmodellene skal dette være unødvendig.

Arms nyeste bidrag

Denne uken presenterte Arm flere nye produktdesign som kan dekke behovene til flere av Apples konkurrenter, inkludert Huawei, Qualcomm og Samsung, som alle produserer Arm-baserte systembrikker.

Når 2021-utgaven av de Android-baserte flaggskipsmobilene til ulike leverandører kommer på markedet, bør disse i alle fall ha hentet inn noe av det ytelsesforspranget Apple har fått. Så kan en diskutere om de nye løsningene fra Arm er tilstrekkelige til å gjøre dette.

På systembrikkesiden lanserer Arm nå Cortex-A78, som etterfølger Cortex-A77, som blant annet Qualcomms Snapdragon 865 er basert på. Denne skal kunne levere 20 prosent mer ytelse enn A77, når begge trekker 1 watt. Eventuelt kan A78 levere samme maksimalytelse som A77, men med halvparten av energiforbruket. Samtidig krever den nye versjonen mindre plass. Ytelsen ved maskinlæringsoppgaver skal være spesielt optimalisert.

Enda mer maskinlæring

Er det behov for enda mer maskinlæringsytelse, tilbyr Arm nå en ny generasjon nevralprosesseringsenhet, Ethos-N78, som et tilleggsvalg.

Versjoner av denne brikkedesignen skal ha mer enn 40 prosent forbedret båndbredde, over dobbelt så høy maksimalytelse og samtidig 25 prosent forbedret energieffektivitet sammenlignet med forgjengeren, Ethos-N77. Men den kommer i mer enn 90 forskjellige konfigurasjoner, og det skal være svært stor forskjell på hvor mye ytelse disse leverer.

Den aller kraftigste

For brikkeprodusenter som i større grad vil designe sine egne brikker, lanserer Arm nå det som kalles for Arm Cortex-X Custom Program, og CPU-designen Arm Cortex-X1 CPU.

Med dette er det blant mulig å oppnå 22 prosent høyere heltallsytelse enn med Cortex-A78. Dette er oppnådd blant annet med cacheminne og 25 prosent økning i antallet instruksjoner som dekodes per klokkesyklus.

Ny Mali-grafikk

Den siste av nyhetene fra Arm i denne omgang, er grafikkprosessoren Mali-G78, som skal levere 25 prosent mer ytelse enn forgjengeren, Mali-G77, som var basert på den nye Valhall-arkitekturen. Dette er oppnådd blant annet ved å øke det maksimale antallet grafikkjerner fra 16 til 24. Samtidig skal den nye GPU-en kunne utføre samme oppgaver med redusert energiforbruk.

Arms grafikkprosessorvirksomhet bygger på oppkjøpet av norske Falanx i 2007, og Arm har fortsatt en større avdeling i Trondheim.