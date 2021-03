Arms første nye arkitektur på et tiår vil bli brukt i milliarder av prosessorer

Prosessordesign-selskap Arm avduket i går den nye Armv9, den første nye prosessorarkitekturen fra selskapet siden Armv8 ble lansert i 2011.

I likhet med Armv8 er mest mulig ytelse per watt det sentrale i Armv9. Den nye arkitekturen skal samtidig innebære en dreining fra det universal databehandling til mer spesialiserte oppgaver, inkludert kunstig intelligens, tingenes internett og 5G.

Utviklet for superdatamaskin

For å støtte dette har Arm introdusert SVE2 (Scalable Vector Extension), som bygger på et samarbeid med Fujitsu. Den opprinnelige versjonen av SVE utgjør hjertet i Fugaku, verdens kraftigste superdatamaskin.

Med SVE2 vil Armv9-baserte prosessorer tilby prosesseringskapasitet for 5G-systemer, virtuell og utvidet virkelighet, samt lokal kjøring av maskinlæringsoppgaver, blant annet i forbindelse med bildebehandling og smarthjem-applikasjoner. AI-funksjonaliteten skal i løpet av de nærmeste årene utvides med blant annet forbedret støtte for matrisemultiplikasjon og nyheter i støtteprosessorer som Mali og Ethos.

Arm lover at nye generasjoner med Armv9-baserte prosessorer vil komme med stadig større universal regnekraft, typisk 15 prosent i hvert av de to første årene.

Sikkerhet er at annet område hvor Arm lover forbedringer med den nye arkitekturen. Dette inkluderer blant annet en utvidelse av Confidential Compute Architecture, som nå introduserer et konsept kalt Realm Management Extension. Dette er dynamisk opprettede regioner hvor apper kan beskytte sensitive data og kode fra resten av systemet – inkludert privilegert programvaren – både under bruk, i ro og i transitt.

Flere detaljer om Armv9 er tilgjengelig på denne siden.

I milliarder av enheter

Arm selger ingen prosessorprodukter selv. I stedet lisensierer selskapet ut teknologiene sine til en mengde ulike leverandører, inkludert Apple, Samsung, Nvidia og Qualcomm, som i større eller mindre grad kombinerer dette med sine egne oppfinnelser.

Arm-baserte prosessorer finner man i svært mye elektronikk, fra smartmobiler og tv-er til superdatamaskiner og biler. Det er nesten bare i tradisjonelle servere og PC-er at Arm-teknologien fortsatt er utfordreren og ikke den dominerende teknologien.

Om det vil gå nye ti år før Arm kommer med neste versjon av arkitekturen, er uvisst. Men selskapet spår at det vil bli produsert rundt 300 milliarder Armv9-basert prosessorer i løpet av det neste tiåret.