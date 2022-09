De seneste hackerangrepene som har fått stor medieoppmerksomhet er et angrep mot den app-baserte taxitjenesten Uber og utvikleren av det kommende storspillet Grand Theft Auto VI. Nå er gjerningspersonen arrestert, melder Daily Mail.

Personen som nå er siktet for de to hackerangrepene, er en 17-årig gutt fra Storbritannia. Han ble nylig pågrepet etter etterforskning gjennomført av amerikanske FBI og britisk politi.

Alvorlige angrep

PÅ grunn av den lave alderen er ikke 17-åringen navngitt, men et sensurert bilde av ham ble delt med flere medier. Han møtte opp i retten på lørdag for å svare på anklagene, som inkluderer angrep mot minst to datasystemer.

Det er uvisst hvilken straff som eventuelt venter, men begge angrepene som personen utførte, var av relativt alvorlig art.

Det var i en i en sikkerhetsmelding i midten av september at Uber først kommuniserte at de var i ferd med å respondere på et angrep og at politimyndigheter var varslet.

Angrepet skal ha kompromittert flere av Ubers interne systemer. Personen som hevder å ha skylden for angrepet, sendte flere medier skjermbilder som bekrefter at vedkommende hadde tilgang til e-poster, kildekode og sensitive data som Uber lagrer hos skytjenester – deriblant finansiell informasjon og kundedata.

Flere sikkerhetseksperter uttalte i forbindelse med angrepet at hackeren mer eller mindre hadde full tilgang til alt som trengs for å gjøre stor skade.

Rockstar «ekstremt skuffet»

– Hvis han hadde hatt nøklene til kongeriket, kunne han begynt å stanse tjenester. Han kunne slettet innhold. Han kunne lastet ned kundedata, endret folks passord, sier en forsker ved sikkerhetsselskapet Zellic til AP.

Hackingen av Rockstar, utvikleren bak det etterlengtede storspillet Gran Theft Auto VI, førte på sin side til at 90 klipp fra en tidlig utviklerversjon av spillet ble lekket på nettet. Hackeren påstod å sitte på hele kildekoden til både GTA VI og forgjengeren GTA V. Sistnevnte skal han ha forsøkt å selge for rundt én million kroner.

Rockstar Games-eier Take Two satte sine advokater på jobben med å fjerne de lekkede videoene fra nettet, noe som aldri er en lett oppgave.

– Vi er ekstremt skuffet over at detaljer fra vårt neste spill nå deles med dere på denne måten Vårt arbeid med det neste Grand Theft Auto-spillet vil fortsette som planlagt, og vi er engasjert som aldri før i å levere en opplevelse til dere, våre spillere, som virkelig overgår deres forventninger, sa Rockstar i en melding på Twitter.