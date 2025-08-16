Abonner
Årsaken til elektroniske forstyrrelser i Svalbard-luftrommet er fortsatt ukjent

Problemet ser ut til å ha forsvunnet.

Luftfartstilsynet advarte om elektroniske forstyrrelser i flytrafikken til Svalbard i juli.
Luftfartstilsynet advarte om elektroniske forstyrrelser i flytrafikken til Svalbard i juli. Foto: Lise Åserud/NTB
NTB
16. aug. 2025 - 11:53

Luftfartstilsynet og Avinor sendte ut varsel om risiko for navigasjonsvansker i luftrommet rundt Svalbard 8. juli, etter at flyselskaper hadde rapportert om elektronisk forstyrring av instrumenter.

Såkalt jamming kan føre til at flyenes kommunikasjons- og navigasjonssystemer får problemer, eller i verste fall ikke fungerer. Varselet er nå opphevet fordi det ikke har blitt registrert nye tilfeller.

– Problemet ser ut til å ha forsvunnet, sier seksjonssjef for flysikring Henning R. Tennes i Luftfartstilsynet til Svalbardposten.

Avdelingsdirektør Espen Slette i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) opplyser til avisen at de per nå ikke har noen opplysninger om hvorfor forstyrrelsene har oppstått, om det faktisk har vært frekvensforstyrrelser og hvor de i så fall kan komme fra.

– Vi overvåker frekvensspekteret på Svalbard og vurderer fortløpende om det er behov for ytterligere tiltak. Så langt har vi ikke målt noen uvanlig aktivitet på bakkenivå, men vi er forberedt på å dra til Svalbard for å gjøre målinger i høyere høyder, sier han.

