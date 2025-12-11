Googles plan om strømsluk i Østfold vekker reaksjoner: – Helt uakseptabelt

Sofie Marhaug, 2. nestleder i Rødt, mener at Googles datasentre vil spise opp kraftoverskuddet.

– Dette er enda et eksempel på hvordan Google og andre internasjonale tek-giganter tar seg til rette, og det er helt uakseptabelt. Vi kan ikke bruke all kraften vår på å være verdens grønne minnepinne, skriver Marhaug til NTB.

Reaksjonen kommer etter Digis avsløring av at Google gjennom stråselskapet WS Computing AS har søkt om 480 MW kapasitet i strømområde NO1, tilknyttet et prosjekt i Moss-regionen.

Sondre Ronander som er kommunikasjonssjef i Google Norge, bekrefter at selskapet har søkt slik kapasitet, men forsøker å dempe forventningene om en snarlig byggestart.

Helgardering

Han beskriver søknaden i Østfold som en nødvendig helgardering i et internasjonalt spill.

– Det som er essensielt å vite her, er at å søke om strøm er et av de aller første stegene i en ekstremt lang beslutningsprosess. Vi planlegger alltid for potensielle fremtidige behov, sier Ronander til Digi.

Han understreker at ingen endelig avgjørelse er tatt for planene i Våler.

– Vi har ikke bestemt oss for om vi skal bygge datasenter der, det avhenger av om vi får tilgang på strøm. Vi må vite om vi får strøm først.

Google er allerede i gang med bygging av et datasenter i Skien.

Strømforbruket har økt med 50 prosent

Datasentrenes strømforbruk har økt med 50 prosent på ett år, ifølge en ny energirapport fra NVE. Datasentre brukte 1,4 terawattimer første halvår i 2025, sammenlignet med 0,9 terawattimer i samme periode i fjor.

I dag står bransjen for rundt 1 prosent av det samlede strømforbruket i Norge.

Senterpartiet vil øke elavgiften med 10 øre per kilowattime for datasentre. Partiet får støtte av SV og Rødt.

Ikke førstemann til mølla

– Når vi ser hvor mye strømkapasitet Googles senter alene tar, sier det litt om hva vi har i vente. Det er helt åpenbart at vi må få på plass en konsesjonsordning når teknologigiganter som Google bruker strøm tilsvarende store norske byer, sier SVs nestleder Lars Haltbrekken i en kommentar til Google mulige planer.

Han mener at det ikke kan være prinsippet om førstemann til mølla som gjelder når det kommer til å bruke norsk strøm.

– De som trenger det mest, må få strøm først, og da må vi prioritere vanlige folk og norsk industri, skriver han i en e-post til NTB.

