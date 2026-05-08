Kunstig intelligens

Asker kommune brukte oppdiktede høyesterettsdommer i debatt om okkupanter

Da Asker kommune drøftet hvordan de skulle forholde seg til demonstranter som okkuperte en eiendom i skogen, ble det brukt KI-oppdiktede dommer fra Høyesterett.

Politikere i Asker fikk grunnlagsmateriale fra administrasjonen der kunstig intelligens hadde tatt seg litt mange friheter.
Politikere i Asker fikk grunnlagsmateriale fra administrasjonen der kunstig intelligens hadde tatt seg litt mange friheter. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB
NTB
8. mai 2026 - 05:40

Okkupanter har tatt bolig i en kommunal eiendom i protest mot planene om å la Chemring Nobel bygge en ny sprengstoffabrikk inne i Hurummarka. Da Asker kommune 21. april skulle vedta hva de skulle gjøre med okkupantene, ble flere løsninger diskutert, blant om de skulle be politiet om å kaste dem ut av området, skriver VG.

I grunnlaget politikerne i fikk fra administrasjonen for å diskutere kravet om ytringsfrihet opp mot eiendomsrett, henvises det til tre høyesterettsdommer. Blant annet vises det til en dom ved navn HR-2020-2135-A som nettopp trekker opp noen linjer knyttet til dette.

Men disse dommene finnes ikke, skriver VG.

– Det er benyttet AI til et søk i forbindelse med å finne relevante høyesterettsdommer om dette temaet. Det er ikke benyttet AI i saksbehandlingen, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

Han beklager at henvisningene til de tre dommene ble feil, men skriver at vedtaket i formannskapet om at okkupasjonen i Hurummarka er ulovlig, fortsatt er gyldig.

Men ikke alle medlemmene av formannskapet er beroliget.

– Dette er svært overraskende, for hvis dommene bare er tull og tøys, så er det noen som må forklare seg, sier formannskapsmedlem Ivar Granum (Ap).

