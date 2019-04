Assanges svenske advokat frykter utlevering til USA

Advokat Per E. Samuelson, som representerer Julian Assange i Sverge, frykter at hans klient vil bli utlevert til USA.

– Han er redd for at USA i hemmelighet har søkt om å få ham utlevert dit. Der risikerer han jo en svært lang fengselsstraff, sier Samuelson.

Han har fått bekreftet fra WikiLeaks' sekretariat i London at Assange er pågrepet.

– Opplysningene stemmer, han er pågrepet, sier advokaten.

Samuelson regner med at USA i løpet av timer eller dager vil legge fram detaljer om en hemmelig tiltale som han mener er utarbeidet av påtalemyndigheten i landet.

– Jeg har sammen med de britiske og amerikanske advokatene lest de offisielle opplysningene som er kommet ut. Her og der har det lekket informasjon om at det pågår en rettsprosess mot ham, sier han.

Det handler både om eldre lovbrudd og om hendelsene under den amerikanske valgkampen i 2016, da eposter stjålet fra Demokratene ble spredt av WikiLeaks.

– Jeg har lest uttalelser fra justisministeren, FBI-sjefen og CIA-sjefen som klart og tydelig viser at de er ute etter ham. Dette er ingen lek, sier Samuelson.