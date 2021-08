Asus med Windows 11-oppdatering til 207 ulike hovedkort

Den mest omdiskuterte detaljen ved kommende Windows 11 er at operativsystemet krever at enhetene det installeres på, er utstyrt med sikkerhetsmodulen TPM 2.0 (Trusted Platform Module) – også kalt AMD Platform Security Processor eller Intel Platform Trust Technology). Ifølge Bleeping Computer er det en rekke funksjoner og tjenester i Windows 11 som krever TPM 2.0, inkludert Measured Boot, Device Encryption, WD System Guard, Device Health Attestation, Windows Hello/Hello for Business, TPM Platform Crypto Provider Key Storage, SecureBIO, DRTM og vTPM i Hyper-V.

Må aktiveres hos mange

Det er heller ikke nok at PC-ene er utstyrt med en slik modul. Den må også være skrudd på. I mange tilfeller er dette tydeligvis ikke standardinnstillingen i PC-enes UEFI/BIOS-innstillinger.

I utgangspunktet er det mulig for brukerne å aktivere TPM 2.0-modulen i de nevnte innstillingene, men for mange er nok dette ukjent territorium. Da er det kanskje enklere å installere en UEFI/BIOS-oppdatering som gjør dette for dem. I motsetning til i tidligere tider er en slik oppdatering i dag ofte like enkel og trygg å installere som for eksempel driveroppdateringer fra ulike maskinvareleverandører.

207 hovedkort

Asus har i alle fall valgt å inkludere aktiveringen av TPM 2.0 i slike UEFI/BIOS-oppdateringer. Selskapet har nå kommet med en liste med 207 ulike hovedkort hvor en UEFI/BIOS-oppdatering med slik funksjonalitet enten allerede er tilgjengelig eller under testing.

Det kan være gode grunner til å installere oppdateringer nå uansett, i alle fall om man ikke har oppdatert UEFI/BIOS-fastvaren på en stund. Slike oppdateringer kan iblant både fjerne sårbarheter og andre feil, i tillegg til å sørge for bedre ytelse.

Behovet for å aktivere TPM 2.0-modulen er nok foreløpig størst for dem som ønsker å installere nyere testutgaver av Windows 11. Det er ikke ventet at Windows 11 blir lansert før godt ut på høsten, og mange vil nok vente betydelig lenger før de tar det i bruk, selv om de har maskinvare som tilfredsstiller de strengere kravene til det kommende operativsystemet.