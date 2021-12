Asus tilbakekaller hovedkort som kan ta fyr på grunn av komponent som er montert feil

Én uke etter at rapportene om at hovedkort av typen Asus ROG Maximus Z690 HERO kan feile spontant og på spektakulært vis – og til og med ta fyr – har Asus nå kunngjort at de tilbakekaller kortene.

Årsaken? En kondensator er montert baklengs.

Asus ROG Maximus Z690 HERO Foto: Asus

Slike komponenter leveres fra produsenten på ruller med hundrevis per rull, og sannsynligvis har ASUS på fabrikken satt inn en hel rull – eller flere – feil vei i maskinen som lodder dem fast på hovedkortet. Vanligvis blir alle hovedkort som konstrueres, automatisk fotografert, og bildene analyseres av en datamaskin for å finne ut om noe er feil. Det er uvisst hvorfor denne kvalitetskontrollen ikke har fungert i dette tilfellet. Det er også mulig at det er flere andre kvalitetskontroll-steg som har feilet i tillegg.

Oppdaget av youtuber

Det er Buildzoid fra Youtube-kanalen Actually Hardcore Overclocking som ser ut til å ha funnet ut av problemer først. Han er kjent for å analysere oppbygningen av slike ting som hovedkort og grafikkort i videoene sine, og han oppdaget at alle hovedkortene som tok kvelden, så ut til å ha den nevnte kondensatoren én vei. Samtidig hadde alle bilder han kunne finne av hovedkort som fortsatt fungerte, kondensatoren montert stikk motsatt vei.

Kondensatoren som feiler er en del av strømfordelingskretsen for 5 volt for hovedkortets komponenter. Når denne er montert baklengs, slipper den gjennom mer strøm enn to etterfølgende transistorer – såkalte MOSFETS – kan tåle, og de brenner opp. Det gjør at hovedkortets minnesokler ikke får strøm, og datamaskinen er ubrukelig.

Og alle som har hatt elektronikk på skolen, vet at det å koble en kondensator feil vei, med minus på pluss og pluss på minus, ikke akkurat er heldig for den. Det vil ofte medføre at den sier takk for seg med et smell, og det er akkurat dette brukere melder om:

Svart skjerm og en høy poppelyd som inntreffer samtidig.

Asus ROG Maximus Z690 HERO

Asus ROG Maximus Z690 HERO er hovedkort i toppsjiktet, og det koster i skrivende stund oppunder 7000 kroner, noe som er mye for et hovedkort. Vanligvis konstrueres hovedkort i denne klassen på en måte som må sies å være med overdreven kvalitet og med større sikkerhetsmarginer enn strengt tatt nødvendig, fordi de blant annet brukes til ekstrem overklokking, men i dette tilfellet har altså ikke kvalitetskontrollen fungert optimalt. Eller i det hele tatt.

Sjekk produktnummer og serienummer om du har kjøpt et slikt hovedkort. Foto: Asus

Uansett har Asus tilbakekalt kortene det gjelder og kunngjort dette på Facebook. Hvis du har et slikt hovedkort, bør du sjekke produktnummeret. Hvis det er 90MB18E0-MVAAY0 og serienummeret begynner med enten MA, MB eller MC, bør du kontakte forhandleren du kjøpte det av.

Alternativt kan du selv sjekke om kondensatoren er montert baklengs eller ikke.

Prisguiden.no er en kommersiell partner av Digi.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguiden her »