– Det er en fantastisk anerkjennelse at forsvarssektoren inngår enda en rammeavtale med Atea og utvider samarbeidet. Dette er en kunde vi har hatt et langt og godt forhold til over flere år, sier Ole Petter Saxrud, administrerende direktør i Atea Norge.

Avtalen har en anslått årlig verdi på 485 millioner kroner og løper over to år med mulighet til forlengelse i to år til. Det er Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som har stått for gjennomføringen av konkurransen på vegne av seg selv, Forsvarsdepartementet, Forsvarsbygg, Forsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Tydelige miljøkrav

Forsvarssektorens og Nasjonal sikkerhetsmyndighets behov for IT-utstyr, programvarelisenser, nettverk og konsulenttjenester skal dekkes av Atea gjennom denne avtalen.

– Det er spennende og meningsfylt å kunne bidra til Forsvarets videre digitale utvikling de neste årene med våre kompetente konsulenter og vårt dyktige team, som følger opp Forsvaret tett, sier Saxrud.

Avtalen stilte også tydelige miljøkrav som Atea mener de kommer til å innfri. Bærekraft og resirkulering av IT-utstyr en viktig bærebjelke i hva Atea tilbyr, framgår det av pressemeldingen.

– Elektronisk avfall er verdens raskest voksende avfallsstrøm, og IT-utstyr inneholder verdifulle mineraler og metaller som det er viktig å ta vare på skal vi nå klimamålene, sier Saxrud.