Atea-sjef Saxrud: – Vi har hatt et meget sterkt år

Atea leverte sterke resultatet på slutten av 2022, både i Norge og i andre land.

– Vi har hatt et meget sterkt år innenfor flere forretningsområder. Det er spesielt god vekst innenfor skytjenester, programvare og maskinvare. Sammen med konsulentsatsingen vår er vi veldig godt posisjonert for videre vekst i 2023, sier administrerende direktør Ole Petter Saxrud i Atea Norge i en pressemelding.

Omsetningen i 2022 endte på 11,4 milliarder kroner, og samlet årsresultat var 387 millioner kroner, 7 prosent over resultatet i 2021.

I fjerde kvartal 2022 var omsetningen til Atea Norge på litt over 3,4 milliarder kroner. Dette er 12 prosent høyere enn i samme kvartal året før. Resultatet endte på 136 millioner kroner.

Satser på videre vekst

Atea-konsernsjef Steinar Sønsteby kunne i dag fortelle om solid omsetning i alle land og virksomheter, noe som gitt rekordhøye driftsresultater både i fjerde kvartal i fjor og 2022 under ett.

I fjerde kvartal ble driftsresultatet 449 millioner kroner, mens det var på 403 millioner i året før. Det er en vekst på mer enn 11 prosent. Bruttoomsetningen steg med 18 prosent til 14 milliarder kroner.

Driftsresultatet for hele 2022 ble 1196 millioner kroner. Dette er 14 prosent mer enn i 2021.

– Til tross for et turbulent økonomisk miljø har 2022 vært en utmerket vekst-år for Atea. Etterspørselen etter IT-infrastruktur og -tjenester er for tiden veldig sterk i alle våre geografier, og vi fortsetter å vinne markedsandeler basert på våre unike konkurransefordeler, sier konsernsjef Steinar Sønsteby i en børsmelding.

Han legger til at selskapet er godt posisjonert i Norden og Baltikum for videre vekst og økt fortjeneste i et voksende marked.