Atea valgte Telenor-nettet

Atea sier det ble ført grundige forhandlinger med både Telia og Telenor før valget ble truffet.

– Vi har lagt en totalvurdering til grunn for valget. Vi har hatt nyttige dialoger med leverandørene, og begge leverte gode tilbud, sier administrerende direktør Michael Jacobs i Atea Norge.

I en pressemelding sier han at Telenors posisjon innenfor tingenes Internett til slutt ble avgjørende for valget.

– Telenor skilte seg ut innenfor tingenes Internett. Beslutningen baserte seg til slutt på hva vi anser som best for kundene og for oss som selskap, sier Jacobs.

Gjør som Fjordkraft

Atea har lenge hatt et tett samarbeid med Telenor. Kilder i bransjen vil ha det til at den tette integrasjonen mellom de to betydde at valget langt på vei var avgjort på forhånd. Underveis i prosessen har det også blitt hevdet at Telenor har gjort hverdagen vanskeligere for Atea ved helt eller delvis å blokkere adgangen til systemer de før har hatt tilgang til.

Da nettstedet Inside Telecom for en måned siden spurte Jacobs om Telenor bedrev et muskelspill i kulissene, var han delvis avvisende.

– Nei, det kjenner jeg meg ikke igjen i. Vi har alltid hatt, og fortsetter å ha, et godt samarbeid med Telenor. Vi har mye med hverandre å gjøre gjennom tjenester Atea leverer i samarbeid med Telenor, sa Jacobs i april.

Før han la til følgende:

– Ikke utover det en kan forvente når vi annonserer noe sånt som dette, da må Telenor få lov til å tenke seg om og områ seg litt de også – ikke noe mer enn det. Det skal vi klare å komme gjennom, .

Sikkert er det i hvert fall at Atea med dette har gjort som både Fjordkraft og Komplett mobil før dem, nemlig å gå for Telenors mobilnett.

Samtidig har Get og Chili mobil gått motsatt vei ved at begge har byttet fra Telenors til Telias mobilnett.

Mobilsjef Bjørn Haraldseth i Atea mener selskapet har et sterkt utgangspunkt for å tilby mobiltjenester. Foto: Atea

At alt dette skjer på under ett år, vitner om en aktiv konkurransesituasjon i leiemarkedet hvor netteierne gjør sine hoser grønne.

Tror på utgangspunktet

Leder av Atea Mobil, Bjørn Haraldseth, kvitterer ut Jacobs’ uttalelse og sier et godt nettverk som gir god oppkobling for alt som skal kobles til Internett sto sentralt da partneren skulle velges.

– Med tingenes Internett får Ateas kunder god tilgang på data fra oppkoblede enheter. Det er disse datastrømmene som gjør tingenes Internett og digitaliseringsprosessene så spennende, mener han.

Haraldseth mener satsingen på mobil er helt essensiell for en systemintegrator som Atea:

– Det å kjøpe mobilprodukter som en del av den totale IT-leveransen, er den smarte måten å kjøpe mobiltjenester på i fremtiden. Vi kan hardware, software, samhandling og sikkerhet, viktige elementer for å levere mobiltjenester, og er rustet for dette. Vi lanserer 15. august, sier han.