Australia etterforsker mulig hackerangrep mot nasjonalforsamlingen

Politikere og stabsmedlemmer i hovedstaden Canberra har blitt tvunget til å endre sine passord etter innbruddet, som skjedde natt til fredag.

I en felles uttalelse sier Tony Smith, leder for det australske representantenes hus, og presidenten i landets i senat, Scott Ryan, at det ikke foreligger noe bevis for at data har blitt stjålet i innbruddet, men at etterforskningen fortsatt pågår.

– Vi har ingen bevis for at dette er et forsøk på å påvirke utfallet av parlamentariske prosesser eller på å forstyrre eller påvirke valg eller politiske prosesser, heter det i uttalelsen.

I 2011 ble det rapportert at Kina sto bak et lignende angrep, men australske myndigheter har ikke gitt noe spesifikt land skylden for fredagens innbrudd.

Datainnbruddet kommer etter avsløringer om at parlamentarikere i Storbritannia var mål for et hackingforsøk mot mailinglistene og kontaktlistene deres tidligere denne uken.