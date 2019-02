Hackere som jobber for kinesisk etterretningstjeneste skal ha brutt seg inn på nettverket til det norske programvareselskapet Visma for å stjele forretningshemmeligheter fra Vismas kunder. Det melder Reuters og viser til en rapport fra sikkerhetsselskapet Recorded Future.

Angrepet bekreftes av Visma selv i en pressemelding.

Ifølge rapporten kan angrepet ha potensielt katastrofale følger. Angrepet skal ifølge Reuters være en del av en stor hacking-kampanje fra kinesiske myndigheter for å stjele forretningshemmeligheter fra selskaper verden over. Hackingkampanjen går under navnet Cloudhopper, og retter seg mot teknologiselskaper og programvareleverandører – hvor målet er å nå kundene til disse selskapene.

Kinas utenriksdepartement har ikke svart på Reuters henvendelser.

I desember i fjor rapporterte Reuters også om at Hewlett Packard Enterprise og IBM skal ha vært mål for Cloudhopper.

– Ingen kunder skal ha blitt berørt

I meldingen fra Visma skriver sikkerhetssjef Espen Johansen at ingen av selskapets kundesystemer skal ha blitt berørt.

– Vi har flere team med sikkerhetseksperter i Visma som bruker effektive systemer og metoder for å beskytte våre systemer. Gjennom eksisterende sikkerhetsprogrammer, koordinert respons fra våre sikkerhetsteam, og gode råd fra våre partnere, var vi i stand til å forhindre at klientdata ble kompromittert, skriver Johansen.

Rapporten fra Recorded Future er en oppsummering av en etterforskning av en kinesisk statsfinansiert trusselaktør, APT10, som skal ha utført målrettede angrep mot minst tre selskaper i Europa og USA i perioden mellom november 2017 og september 2018. Visma ble identifisert som ett av målene for angrepene, og ble ifølge dem selv først klar over dette gjennom sine egne varslingssystemer.

Visma har kontaktet Recorded Future for å finne ut enda mer om angrepet, og mulige tiltak. De har også jobbet tett med blant andre NSM NorCERT og politiet.

Hele rapporten fra Recorded Future ligger her.