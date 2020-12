Avlyser neste års The Gathering: Uforutsigbar smittesituasjon

Med de første vaksinedosene på plass i romjula, har nok mange håpet på at 2021 skal bli mer normalt enn annerledesåret 2021. Samtidig er det veldig mye som er usikkert.

Dette er bakgrunnen for at arrangørene av The Gathering i Vikingskipet har valgt å avlyse også arrangementet for 2021.

Avlysningen skjer som en konsekvens av stadig økende smitte i landet og med bakgrunn i en generelt uforutsigbar smittesituasjon i månedene som kommer, skriver arrangørene i en pressemelding.

«Etter avlysningen av The Gathering 2020 har arrangøren fulgt utviklingen rundt pandemien tett. En medisinskfaglig arbeidsgruppe har sammen med arrangementsledelsen gjort en grundig og omfattende risikovurdering. Konklusjonen er at det ikke er forsvarlig med et fysisk arrangement i Vikingskipet i påsken 2021,» fortsetter pressemeldingen.

– The Gathering skal være et trygt arrangement for våre deltakere, gjester, sponsorer, partnere og 400 frivillige. Deres helse og sikkerhet vil alltid komme først, sier kommunikasjonsansvarlig i The Gathering, Simon Eriksen Valvik.

Informasjon om billetter i januar

De som hadde billetter til arrangementet i 2020 og har valgt å overføre disse til neste års arrangement vil få nærmere informasjon i midten av januar. Alle med overførte billetter vil få beskjed så snart dette er klart, lover Eriksen Valvik.

– Vi skulle gjerne unngått å komme med en slik beskjed nå rett før jul, men mener at det eneste forsvarlige er å gi beskjed så fort avgjørelsen ble tatt. Vi vet at mange blir lei seg nå. Vi er en stor familie, med nære, tette bånd, forklarer Eriksen Valvik i pressemeldingen.

Deltakere bes følge med på arrangementets hjemmeside for informasjon.

Nå jobbes det med å videreutvikle det digitale arrangementet som også ble erstatningen for arrangementet i 2020. Eriksen Valvik lover at dette skal bli både større og bedre enn i fjor.