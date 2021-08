Avslag på informasjonskapsler er for vanskelig: 40 bedrifter har fått pålegg fra det franske datatilsynet

Det skal være lett å si nei til informasjonskapsler, også kalt cookies. Nå har 40 bedrifter fått pålegg fra det franske datatilsynet (CNIL) om å gjøre det like lett å si nei som det er å si ja, skriver det internasjonale advokatfirmaet Norton Rose Fulbright på sin sikkerhetsblogg.

I mai sendte CNIL ut varsel til over tjue bedrifter som alle fikset problemet innen én måned, som var tiden de hadde fått på å rette det opp. Nå har de altså sagt ifra til flere organisasjoner.

Blant dem som har fått pålegg fra det franske datatilsynet, er det to større lokale myndigheter og to offentlige tjenester.

Følger med i Norge

Kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i Datatilsynet i Norge forteller i e-post til Digi.no at de får en del henvendelser om informasjonskapsler og jobber med spørsmål om samtykke til innsamling av personvernopplysninger. Hun sier også at lovverket i Norge er noe delt når det kommer til informasjonskapsler, og det er en oppgave de deler med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).

– Vi mener det er svært uheldig for brukeren at det gjøres vanskelig å si nei takk til informasjonskapsler. Man kan stille spørsmål ved hvor frivillig et samtykke som er avgitt, faktisk er, dersom nettsideeier gjør det spesielt vanskelig å si nei, sier Dahl.

Risikerer bot

Selskaper i Frankrike som ikke følger pålegget fra CNIL, risikerer en bot på 2 prosent av omsetningen. CNIL informerer om at dette kun er starten på arbeidet. Det franske datatilsynet har planlagt flere kampanjer utover høsten.