Ber G7-landene gå sammen for å kurere cookie-utmattelse

Det britiske datatilsynet, ICO, har sett seg lei på cookies og ber G7 landene gå sammen for å finne en løsning som både ivaretar personvernet og gir smidigere surfing og bedre brukeropplevelse

– Jeg hører stadig at folk er lei av å forholde seg til mange cookie-pop-ups. Cookie-utmattelsen fører til at folk gir fra seg mer personlig data enn de ønsker, sier lederen for ICO, Elizabeth Denham i en pressemelding.

Cookies er det dessuten dyrt og vanskelig å kombinere med god brukeropplevelse for alle som driver nettsteder, mener hun.

Nå ber hun G7-landene gå sammen om å finne en løsning sammen med teknologi-bransjen.

Problemet må løses på nettlesernivå, ikke av 2 milliarder adskilte nettsider, mener ICO. De etterspør en løsning der brukeren kan velge innstillinger i nettlesere og på dingser, for å slippe å forholde seg til pop-ups på alle sider de besøker. Teknologien for å gjøre dette finnes allerede, men har ikke slått igjennom.

Ikke et nytt forslag

Idéen er mer enn ti år gammel, men har manglet støtte fra industrien, det skriver Tech Crunch. ICO håper nå påvirkningen fra G7 kan virke som ekstra motivasjon.

Tidligere i sommer gikk også Max Schrems sin personverngruppe NYOB ut med et lignende forslag, for å la brukere velge preferanser i nettleseren, og tvinge nettsidene til å ta hensyn til preferansene. Denne løsningen er allerede mulig å teste ved hjelp av en nettleserutvidelse i Firefox.

At det kan være vanskelig å forholde seg til informasjonskapsler, har også fått økt oppmerksomhet fra ulike datatilsyn. Denne uka går fristen ut for de 40 selskapene det franske datatilsynet, CNIL, har pålagt å gjøre det lettere å velge bort informasjonskapsler på sine nettsider.

– Vi mener det er svært uheldig for brukeren at det gjøres vanskelig å si nei takk til informasjonskapsler. Man kan stille spørsmål ved hvor frivillig et samtykke som er avgitt, faktisk er, dersom nettsideeier gjør det spesielt vanskelig å si nei, sa kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, Janne Dahl til Digi.no i forbindelse med saken.

Krever internasjonalt samarbeid

At det er hvert lands tilsynsmyndighet sin jobb å jakte på dårlig bruk av cookies, er noe av problemet, mener ICO.

– Utfordringene og mulighetene i den digitale utviklingen, møtes i dag av en rekke nasjonale løsninger. Vi må jobbe tettere sammen som myndigheter og tilsyn for å beholde folks tillitt til datadrevet innovasjon, sier Denham i pressemeldingen.

Det var i et digitalt møte mellom tilsynsmyndigheter i G7-landene Canada, Frankrike, Italia, Japan, USA og Tyskland, hun i dag la fram sin visjon for et cookie-fritt internett.

En eventuell løsning vil neppe være på plass med det første, og inntil videre er det opp til hvert enkelt lands tilsynsmyndigheter å sikre at nettsider overholder reglene.