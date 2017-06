Avviser at Microsoft legger ut snubletråder for antivirus-bransjen

Microsoft har blitt innklaget for blant annet EU-kommisjonen av sikkerhetsselskapet Kaspersky Lab, som mener at Microsoft i langt mindre grad enn tidligere legger til rette for tredjeparts antivirusløsninger i Windows. Dette er knyttet til at Windows 10 kommer i to nye versjoner i året, og at utviklingsløpet og testperiodene har blitt mer kortvarige.

Reduserte muligheter for testing og tilpassing kan føre til kompatibilitetsproblemer som gjør at Windows 10 deaktiverer den tredjeparts antivirusløsningen som brukeren eventuelt har installert. Samtidig leveres Windows 10 med Microsofts egen antivirusløsning, Windows Defender, som aktiveres dersom ingen annen antivirusløsning er aktiv.

Kaspersky Lab mener dette er konkurransehemmende virksomhet.

Svarer på tiltale

I går kom Microsoft med et svar på disse anklagene i et blogginnlegg skrevet av partnerdirektør i Windows-gruppen, Rob Lefferts.

Lefferts nevner overhodet ikke Kaspersky Lab eller anklagene fra selskapet, i sitt blogginnlegg. Men det er ingen tvil om at innlegget er at forsvar på anklagene.

Han innrømmer at selskapet i noen tilfeller kan deaktivere deler av de installerte, tredjeparts antivirusløsningene dersom det under en oppdatering til en ny Windows 10-versjon, viser seg å være kompatibilitetsproblemer. Samtidig bes brukeren installere en ny versjon av antivirusprogrammet så snart oppdateringen er ferdig.

Men ifølge Lefferts er dette unntaket. Han skriver at nesten alle antivirusproduktene Microsoft testet da Windows 10 Creators Update ble utgitt den 11. april, allerede var kompatible med oppdateringen.

Han skriver også at Microsoft gjennom Microsoft Virus Initiative (MVI) tilbyr støtte til problemløsning og informasjon om i hvilken retning Windows 10 vil gå i framtiden. 80 antivirusleverandører skal være partnere i MVI, men Microsoft tilbyr tilsynelatende ingen oversikt over hvem disse partnerne er.

Windows Defender

I anklagene fra Kaspersky Lab heter det også at antivirusproduktet som Microsoft selv tilbyr, alt Windows Defender, er underlegent sammenlignet med for eksempel de løsningene Kaspersky Lab selv tilbyr.

Lefferts svarer på dette med å vise til denne ferske testen, hvor Windows Defender gjør det bedre enn de når det gjelder blokkering av trusler, men fortsatt ligger et stykke bak de aller beste – inkludert Kaspersky Labs produkter – som blokkerer alle truslene de har blitt utsatt for i testen.

Men Windows Defender kommer langt fra like godt ut i den nyeste testen til AV-test, hvor produktet kommer på nest siste plass når det gjelder beskyttelse av Windows 10.

