Klager inn Microsoft for EU

Eugene Kaspersky, grunnlegger av og sjef for Kaspersky Lab, kunngjorde i går at hans selskap har klaget Microsoft inn for både EU-kommisjonen og det tyske konkurransetilsynet Bundeskartellamt. Bakgrunnen er det Kaspersky Lab mener er konkurransehemmende virksomhet fra Microsofts side.

Det russiske selskapet mener at Microsoft misbruker selskapets dominerende posisjon i markedet for pc-operativsystemer til å fremme selskapets egen sikkerhetsprogramvare, Windows Defender, som Kaspersky omtaler som underlegen, på bekostning av sikkerhetsløsninger som Windows-brukerne selv har valgt.

Mye av argumentasjonen er den samme som da Kaspersky klaget Microsoft inn for det russiske konkurransetilsynet, FAS (Federal Antimonopoly Service), i fjor høst.

For kort tid

Det handler om at Microsoft har gjort det stadig vanskeligere å tilby tredjeparts sikkerhetsløsninger til Windows 10, blant annet fordi selskapet ifølge Kaspersky nå ruller ut RTM-utgavene (Release to Manufacturing) av Windows 10 bare noen få dager etter at Kaspersky Lab og andre tredjepartsleverandører har fått tilgang til RTM-utgaven.

Kaspersky Lab krever at denne perioden utvides med noen uker, slik at man rekker å gjøre de fintilpasningene som må til. I motsatt fall kan man risikere at sikkerhetsprogramvaren vurderes som inkompatibel av Windows 10 og at driverne blir avinstallert.

Dette er ikke så unaturlig, for sikkerhetsprogramvare har omfattende tilganger til de dypere lagene av operativsystemet, med de fordeler og ulemper dette innebærer, og kluss her kan føre til omfattende problemer.

Oppdages senere

Kaspersky Lab peker på at det også er en ulempe for Microsoft å komme med RTM-utgaven bare få dager før den rulles ut. Dette fordi sikkerhetsselskaper ofte finner sårbarheter og andre feil mens de studerer de nye utgavene. Med dagens korte tidsfrister, vil ikke disse problemene bli oppdaget og rettet før etter at den nye versjonen av operativsystemet har blitt installert hos mange av pc-brukerne.

Kaspersky skriver at det ikke er slik med operativsystemene fra Apple og Google, hvor de ferdige utgavene av operativsystemene er klare for korresponderende programvareutvikling i god tid før lanseringen, slik at det er tid for tredjepartsleverandørene til å gjøre justeringer.

Kaspersky legger riktignok til at Microsoft rettet noen av problemene som ble omtalt i klaget til FAS, men at mye fortsatt gjenstår.

Inviterer til toppmøte

Til The Verge sier en representant for Microsoft at selskapet har tilbudt seg å møte representanter for Kaspersky Lab for å jobbe seg gjennom klagepunktene.

– Vi er alltid interesserte i feedback fra andre selskaper, og vi er dypt engasjerer oss dypt med antiskadevare-leverandører og har gjort en del tiltak for å komme deres tilbakemeldinger imøte, sier talspersonen.

Vedkommende forteller videre at Microsoft har henvendt seg direkte til Kaspersky over flere måneder for å få til et møte på toppledernivå, men at et slikt møte ennå ikke har funnet sted.

