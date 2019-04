Avviser rapport: USA dropper ikke krav om tysk forbud mot 5G-nett fra Huawei

I en artikkel i Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) i går, som også har blitt sitert av Bloomberg, hevdes det at USA skal ha snudd i synet på at Tyskland vil tillate bruk av teknologi fra kinesiske Huawei når landet 5G-nett skal bygges ut.

Amerikanske myndigheter skal flere ganger ha truet med at land som benytter 5G-infrastruktur fra kinesiske leverandører ikke lenger ville motta visse typer etterretningsinformasjon.

Sikkerhetskonsept?

FAZ viser til føderale regjeringskretser i Tyskland som hevder at USA ikke lenger holder på disse kravene, som spesifikt rammer Huawei. I stedet skal de amerikanske myndighetene være svært fornøyd med et sikkerhetskonsept som tyske Bundesnetzagentur skal ha presentert i begynnelsen av mars.

Ifølge FAZ handler dette om at sikkerhetskravene i 5G er så strenge, uavhengig av leverandør, at ingen upålitelige selskaper vil ha noen sjanse.

Det vises også til en ikke navngitt representant for det amerikanske utenriksdepartementet skal ha bekreftet dette inntrykket, blant ved å fortelle at de tidligere signalene fra USA ikke har dreid seg om et eksplisitt forbud mot Huawei-komponenter, men i stedet en sikkerhetsprosess som sikrer at ingen leverandør kan bli tvunget av en fremmed makt til å underminere sikkerheten til vertslandet.

Avvises fullstendig

Men nå i ettermiddag skriver Business Insider Deutschland at den amerikanske ambassaden i Berlin avviser påstandene i FAZ-artikkelen og opplyser at USAs syn i saken både er velkjent og uendret.

– Dersom ikke-pålitelige tilbydere er i nettverket til en alliert, kan det føre til spørsmål om integriteten og konfidensialiteten til sensitiv kommunikasjon internt i dette landet, og mellom landet og dets allierte, skal en talsmann for ambassaden ha sagt til Business Insider.

– Vi samarbeider tett med våre allierte for å sikre våre telekommunikasjonsnettverk og for å sørge for interoperabilitet, fortsatte talsmannen.

Digre komponenter

Ifølge Business Insider skal den føderale etterretningstjenesten i Tyskland, Bundesnachrichtendienst (BND), nylig ha advart mot bruk av Huawei, noe som skal ha vært begrunnet med en generell bekymring mot Kina.

Huaweis teknologidirektør i Tyskland, Walter Haas, skal ha kalt påstandene for absurde og teknisk umulige å gjennomføre i det skjulte.

– For å håndtere terabyte med data trenger vi kjempestore maskiner som konsumerer tusenvis av kilowatt med effekt. Hvis du virkelig skulle angripe dataene, måtte du ha bygget tilsvarende store komponenter som har grensesnitt til de eksisterende og som genererer et strømforbruk som ville tiltrekke seg oppmerksomheten til enhver vaktmester. Alle teknikere vet at det ikke fungerer på den måten, sa Haas.

Les også: – Beskyldningene mot Huawei er politisk motiverte