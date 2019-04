FN: – Beskyldningene mot Huawei er politisk motiverte

Huawei har vært i hardt vær i lengre tid på grunn av spionasjebekymringer blant vestlige myndigheter, men det finnes også de med en annen oppfatning. Blant disse er FN.

Som blant andre nyhetsbyrået Reuters rapporterer kom generalsekretæren i Den internasjonale telekommunikasjonsunion (ITU) nylig med kritikk av beskyldningene mot Huawei.

Politiske motiver

ITU er et FN-organ med ansvar for global standardisering innen telekommunikasjon, og ledes av Houlin Zhao, som for ordens skyld selv er født i Kina.

Zhao antydet overfor pressen i Geneve at Huawei ikke er blitt rettferdig behandlet, og at kritikken ikke bare har rene sikkerhetsmessige motiver, men også politiske.

– Jeg vil oppfordre til å gi Huawei like muligheter til å gjøre business, og hvis dere finner noe galt i løpet av operasjonsprosessene kan dere anklage og tiltale dem. Men hvis vi ikke har noe som kan svarteliste dem, synes jeg ikke dette er rettferdig, sa Zhao.

Zhao uttalte at så langt finnes det ingen beviser for det selskapet anklages for, og at alle telekomselskaper har en egeninteresse i å sørge for at utstyret deres er sikkert for å unngå trøbbel med nasjonale myndigheter og brukere av tjenestene deres.

Kritisk rapport

Det er hovedsakelig USA som står i spissen for beskyldningene mot Huawei, og nylig meldte digi.no at landet er skeptiske til å dele hemmelig informasjon med land som bruker utstyr levert av selskapet.

USA har allerede truet Tyskland med å redusere sikkerhetssamarbeidet dersom landet velger å benytte Huawei-utstyr i utbyggingen av 5G-nettet.

Nylig kom det også ut en omfattende rapport fra HCSEC Oversight Board, et britisk organ som har til formål å holde tilsyn med HCSEC (Huawei Cyber Security Evaluation Centre), som konkluderer med at Huaweis programvare og sikkerhetsløsninger har alvorlige mangler.

Denne rapporten hevdet imidlertid at defektene trolig ikke er et resultat av innblanding fra kinesiske myndigheter.

Huawei selv har hele tiden benektet samtlige beskyldninger, og en del sikkerhetseksperter mener også at bekymringen for Huawei er overdreven.

