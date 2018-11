Ayfie: – Ved å forstå teksten, kan du oppnå utrolig mye mer med maskinlæringsprosjektene dine

SKØYEN, OSLO (digi.no): For tiden kan man ofte få inntrykk av at maskinlæring er svaret på det aller meste. Det kan utvilsomt brukes til mye, men samtidig er maskinlæring ofte avhengig av store datamengder. Det er det ikke alltid man har, for eksempel når målet er å hente kunnskap ut de ustrukturerte dataene, for eksempel dokumentsamlingen, til en relativt små virksomheter.