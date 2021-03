Azure-problemer ga ladetrøbbel for tusenvis av norske elbil-eiere

Mange norske elbil-eiere med ladestasjon fra Zaptec har den siste uken opplevd problemer med å få ladet. Digi.no har fått vite at problemene har vært knyttet til skyløsningen som alle ladestasjonene kontinuerlig kommuniserer med.

Autentiseringsproblem

Ifølge Anders Thingbø, administrerende direktør i Zaptec, oppsto problemene tirsdag i forrige. Den utløsende årsaken var autentiseringsproblemer som Microsoft hadde i nettskyplattformen Azure. Disse er omtalt blant annet her (Tracking ID LN01-P8Z). Mange av Azure-kundene ble berørt av dette.

– Dette medførte noen midlertidige utfordringer med kommunikasjon mellom Zaptecs ladestasjoner og vår skytjeneste. Dette ble derimot raskt håndtert av Zaptecs utviklere og vår tjenesteleverandør Microsoft Azure. Cirka 20 prosent av ladestasjonene ladet noe mindre strøm natten 15. mars til 16. mars, opplyser Thingbø til Digi.no.

Thingbø opplyser at de mer enn 50.000 ladestasjonene som selskapet har levert, kommuniserer med skyløsningen cirka 68 millioner ganger i døgnet. Løsningen styrer oppstart, strømtilførsel og avslutning av alle ladesesjoner, og bidrar til å utnytte strømkapasiteten maksimalt

Kurve som viser antallet kilowattimer ladet på alle Zaptec-ladestasjoner per dag mellom 22. februar og 21. mars 2021. Nedetiden er synlig som en liten nedgang fra mandag 15. mars. Illustrasjon: Zaptec

– Problemene er i stor grad løst i dag. De aller fleste av sluttbrukerne har tilgang til å lade nå, men det er fortsatt noen ettervirkninger av dette som vi jobber med, fortsetter han.

Fortsatt noe treghet

Selv om systemene til Zaptec har vært oppe igjen siden Azure-problemene ble løst, har selskapet observert at det tar litt tid ekstra tid å sette i gang enkelte ladestasjoner. Ifølge Thingbø oppleves dette som en treghet fra noen sekunder til noen minutter før ladingen starter. Dette er også omtalt på Zaptecs side for driftsmeldinger.

Administrerende direktør Anders Thingbø i Zaptec beklager sterkt de problemene som oppstod med ladestasjonene i forrige uke. Foto: Zaptec

– Årsaken til tregheten jobber vi iherdig med å løse. Hele vår database ble flyttet fra Nord til Vest-Europa som et feilrettingstiltak.

– Vi evaluerer nå hvorvidt denne flyttingen har medført at kommunikasjonen mellom ladere og database går tregere, og forventer en løsning innen få dager slik at alle ladere autentiserer hurtigere enn vi ser i dag, forteller Thingbø.

– Vi beklager veldig at teknologien har sviktet i denne perioden. Vår Chief Software Officer har jobbet døgnet rundt for å løse dette, og gjør det ennå, forteller Thingbø.

Over 99,8 prosent oppetid

Han opplyser at sikkerheten har høyeste prioritet i alt det Zaptec gjør.

– Alle løsninger og komponenter blir nøye utvalgt når vi utvikler ladesystemet. Det gjelder også driftssikkerhet for våre skybaserte tjenester. Zaptec har generelt høy oppetid på våre systemer. Siden sommeren 2020 har vi kun hatt to kortere perioder med driftsproblemer, men har likevel en oppetid på over 99,8 prosent, forteller Thingbø.

– For oss er dette en påminnelse om viktigheten av stabile skyløsninger, og om hvor infointensivt lading er, fortsetter han.

Han legger uansett ikke ansvaret for nedetiden på Microsoft.

– Det er Zaptec som har ansvaret for oppetiden. Det må det ikke være noen tvil om, understreker han.

Også skyproblemer hos Easee

Heller ikke konkurrenten Easee kom gjennom forrige uke helt uten IT-problemer. Lørdag 20. mars meldte selskapet på sin statusside at det var oppstått et problem med skytjenesten som førte til at alle ladere og equalizere var offline. Kundene kunne likevel starte ladingen med en RFID-brikke. Problemene ble meldt løst drøyt fire timer senere.