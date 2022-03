Barcelona: På Qualcomms pressekonferanse i Barcelona mandag presenterte plutselig Lenvovo en ny bærbar PC, nærmere bestemt ThinkPad X13s, en 13,3-tommers liten sak på 1,06 kilo og med en antydet batteritid på ikke mindre enn 28 timer videospilling (fra lokal lagring).

Over ett døgn batteritid. I en bærbar PC som er såvidt over kiloet. Smak litt på det.

Det er ikke batteriteknologien som har fått et drastisk løft, så her er det snakk om en svært energieffektiv prosessor. Vi har sett lignende lovnader før, men ikke helt i dette kaliberet, for Lenovo antyder ifølge Ars Technica at ytelsen skal kunne sammenlignes med en ikke nærmere spesifisert i5-prosessor fra Intel.

Batteriet er på 49,5 Wh, og selve maskinen er ikke mer enn 13,4 mm tykk. Øvrige mål er 298,7 x 206,4 mm, altså ikke langt unna et A4-ark.

Inni der har Lenovo puttet Qualcomm 8cx Gen 3, den første 5 nm Windows PC SoC-en. Den skal ha fire kjerner av typen Cortex-A78, som kjører på 2,4 GHz. Det hele er så strømgjerring at maskinen klarer seg helt uten vifter.

Skjermen er 13,3 tommer og har en oppløsning på 1920 x 1200 piksler, altså et 16:10-format.

Med X13s beholder Lenovo et lite grep i fortiden, siden den vil ha opp til 32 GB RAM av typen LPDDR4x, mens Lenovos øvrige nye modeller har oppgradert til DDR5.

X13s skal for øvrig også støtte opp til TB PCIe 4.0 SSD. Av porter vil den ha to USB-C Gen 2, minijack på 3,5 mm og en SIM-slot for 5G. Den vil selvsagt også støtte Wi-Fi 6E.

Noen norsk pris er ennå ikke kjent, men X13s kommer i salg i mai 2022 og prisen starter på 1399 euro for billigste modell.