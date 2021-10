TEST: PC-test

Det første som slår en med HPs Elite Dragonfly G2 er at den ser riktig lekker ut. Mange er nok lei av aluminiumfargen eller sort. Da gjør det seg med den dypblå varianten HP har lansert her, eller øyenstikkerblå som HP kaller den.

Lett er den også, med en vekt som kryper under kiloen for den mest anorektiske modellen. I tillegg er dette en såkalt 360 modell som gjøres at den kan være en vanlig PC, settes opp som en monitor i såkalt telt-konfigurasjon og den kan brette skjermen helt rundt og blir til et nettbrett. Motstanden når du bretter skjermen er akkurat passe.

Når Dragonfly-en også er godt utstyrt med porter, til å være en PC i denne klassen, burde HP ha en vinner. Baksiden er selvfølgelig at den koster, men så er det heller ikke hjemmemarkedet som er i fokus her.

Skjermen

Skjermen på en bærbar PC er viktig. Mange bruker den bærbare som hovedredskap og skjermen er det vinduet du ser arbeidshverdagen gjennom.

Tekniske data Skjerm: 13.3" – IPS LCD

Prosessor: Intel Core i7 (11. generasjon)

Grafikk: Integrert

Systemminne (RAM): 16 GM

Lagringsplass: 512 GB

Kamera: 720p som lukkes med tast

Trådløst: Bluetooth 5.0, WiFi 6 og 4G

Tilkoblinger: 1 x USB A, 2 x USB C (Thunderbolt 4/USB 4), 1 x HDMI, 3,5 mm analogport

Operativsystem: Windows 10 Pro

Batteri: 56 Wh

Øvrig: Innsynssikker skjerm, webkamera med fysisk lukker

Størrelse: 30.43 cm x 19.75 cm x 1.61 cm

Vekt: Fra 0,99 kilo

Pris: 27 990 inkl. moms

En PC med 13,3 tommers skjerm er og blir et kompromiss. Den gjør det mulig å bygge maskinen liten og lett slik at den kan kombinere portabilitet med skjermstørrelse. Skal du jobbe på farten og ikke minst på et fly er en slik omtrent det største du bør ha. Om personen ved siden av deg trekker opp en 17 tommer og skal jobbe på turistklasse blir ikke vedkommende populær.

De aller fleste slike skjermer har i dag Full HD oppløsning. Det er mer enn nok til å gi et skarpt og lyssterkt bilde.

Men akkurat det med lysstyrke har HP noe å svare for. De oppgir skjermen til 1000 nits. Det er veldig lyssterkt, men øyenstikkeren er langt fra så lyssterk. Vi mistenker at det er innsynsfilteret som stikker av med mye av den påståtte lysstyrken for dette er langt fra 1000 nits. Hadde det vært så enkelt at du kunne fått all lysstyrken om du skrudde av filteret så hadde alt vært i skjønneste orden, men slik er det ikke. Filteret stikker av med lys hele tiden og aller mest når du skur det på.

Innsynsfilter på og av. Ikke lett å følge med fra siden når innsynsfilteret er av. Foto: Odd Richard Valmot

Innsynsfilterknapp. Foto: Odd Richard Valmot

Selvfølgelig er det en fordel å ha et slikt filter for da kan ikke lange blikk fra personen i nabosetet på flyet se hva du holder på med. Perfekt for de paranoide altså. HP Sure View, som denne funksjonen heter, kommer i versjonen med såkalte 1000 nits. Du får en billigere utgave uten Sure View som er oppgitt til 400 nits som vi tipper er omtrent like lyssterk.

Vi målte Dragonfly G2 til 331 lux og det er veldig langt fra 1000 nits.

Selvfølgelig er dette også en berøringsfølsom skjerm. Mange sier at de ikke trenger det, men vi er uenige. Når du skal se gjennom et dokument er det veldig greit å slå rett med på det enkelte ord. Og siden dette er en såkalt 360-modell som blir til et nettbrett når du vrir skjermen helt rundt trenger den å være berøringsfølsom.

Veldig bra tastatur: Til å være så liten og lett har Dragonfly G2 et usedvanlig bra tastatur. Foto: Odd Richard Valmot

Topp tastatur

Tastaturet er noe for seg selv. HP har virkelig raffinert det gjennom flere iterasjoner. Nå er det nærmest perfekt, med akkurat passe lang bevegelse i tastene og lydløst i tillegg. Som forgjengeren har Dragonfly G2 et tastatur som tåler at du skvetter Cola på det.

Noen vil kanskje ha ønsket seg at tastaturet hadde fått all tilgjengelig plass, men HP har valgt å la høyttalerne få en liten stripe på hver side. Vi hadde ikke noe problem med det, tross pølsefingre.

Det å logge inn med fingeravtrykk er blitt veldig vanlig og vi konstaterer at det er en god sensor på plass som sparer brukeren for passord.

Pekeplate

Vi skulle ønske at pekeplaten var i samme klasse som tastaturet. Det vil si en innertier. Her blir det ikke mer enn en åtter. Som ikke er å kimse av. Nå skal det sies at vi foretrekker en mus når vi jobber. Det kan påvirke resultatet.

Penn

Underholdningstelt: Ved å vri skjermen bakover kan den settes opp i såkalt teltkonfigurasjon. Ideelt for å se film, eller vise presentasjoner for noen få. Foto: Odd Richard Valmot

Maskinen kommer i noen konfigurasjoner med en penn. Det er et godt alternativ hvis man vil skrive for hånd, tegne skisser eller det som mer avansert er, eller rett og slett kommentere i dokumenter. Bruk av penn er noe mange vil falle for. For vår del konstaterer vi at den fungerer greit, men noen storbruker blir vi ikke. Som tilleggsutstyr koster den på Komplett.no 1 100 kroner. Den er arkiv og lades via USB-C.

Nettbrett: med skjermen brettet 360 grader bakover fungerer Dragonfly G2 som nettbrett. Foto: Odd Richard Valmot

I bruk

Det at kraftige PC-er har kommet seg ned til kiloen er ikke nytt, men Dragonfly G2 er en svært god representant for denne utviklingen som hos HP begynte med forgjengeren.

Lyden er et kapittel for seg selv med fire høyttalere. Det er ifølge logoen B&O som står for den. Kanskje det. Vi tipper at HP har utstyrt maskinen med de nødvendige høyttalerne og så har den danske lydkjempen nikket og leid ut logoen sin. Men for all del. Lyden er ypperlig i en så liten PC. Det er viktig når man nå for alvor har vent seg til å ha møter over nettet.

Her kommer også kameraet og mikrofonene til sin rett. De siste gjør en god jobb med å sjekke hva som er omgivelsesstøy og hva du sier. Så filtreres lyden slik at det er stemmen som prioriteres.

Kameralokk: Til venstre er kameraet dekket av et fysisk lokk. Du kan også avgjøre stillingen ved å se på varsellyset på tasten som fjerner låsen. Foto: Odd Richard Valmot

PC-en er også utstyrt med et godt webkamera selv om oppløsningen er begrenset til 720p. Mange synes jo webkamera som potensielt kan hackes er en sikkerhetsrisiko. Derfor har Hp en egen funksjonsknapp som fysisk skyver en liten plate på plass foran sensoren slik at den ikke kan brukes. Smart.

HP har utstyrt forretnings-PC-ene med mye ekstra sikkerhet og har en egen prosessor til dette; TPM 2.0 Security Chip. Sammen med HP Sure Sense og mange andre sikkerhetsprogrammer burde grunnlaget være i orden. Mulighet for fjernstyring av systeminnstillinger og støtte er bra for alle som er «underlagt» en IT-avdeling med orden på sakene.

Tast for kamera: Med et trykk kan du åpne kameraet i skjermen og skru det av fysisk Foto: Odd Richard Valmot

Dragonfly G2 er som forgjengeren et ypperlig arbeidsredskap. Den er lett, faktisk ørlite under en kilo, om du velger en versjon med det minste batteriet. Det bør du ikke. Med et litt større og tyngre batteri på 56 wattimer holder den i PCMark 10 Battery Modern Office testen 9 timer og syv minutter før den slukker. Det er helt greit, men ikke mer heller.

Et «slankebatteri» på 38 Wh ville vært tilsvarende kortere, og gitt mer rekkeviddeangst.

Det skal sies at modellen vi testet var godt spesifisert med en Intel i7 av siste (11.) generasjon. Du kan få PC-en med både en og to TB minne, men da koster det. Og spørsmålet er hvor mange som trenger så mye. Det er bedre å lagre ting på nettet.

Konklusjon og alternativer

Dette er en ypperlig forretnings-PC. Noe av det beste vi har prøvd, faktisk. Det er absolutt et alternativ til mer «satte» aluminiumsfargede modeller som de fleste av oss har. Spesielt når den kan varte opp med ytelse og spesifikasjoner som ikke henger etter. Det betyr ikke at det ikke er alternativer.

Helt greit: Ytelsen kommer fra den siste generasjon 11 Intelprosessoren og rikelig med RAM. Dette er en forretnings-PC og ikke noe spillmonster. Foto: Odd Richard Valmot

Både Lenovo, Microsoft, Dell og ikke å forglemme Apple, har gode konkurrenter. MacBook Pro 13 M1har imponert med både ytelse og batterilevetid. Den koster ikke så mye, men veier også 1,4 kg og har halve minnet både i arbeids- og lagringsminne.

Lenovo ThinkPad X1 Nanoer et godt alternativ i mange ulike konfigurasjoner der noen er en god del dyrere. Litt lettere, men ikke så mange porter.

Microsoft Surface Laptop 4 13,5 er nok et godt alternativ. Omtrent samme pris og dobbelt så mye arbeids- og lagringsminne. Litt mindre batteri, og nesten 1,3 kg.

Vi har også Dell XPS 13. Den har som Surface litt høyere skjerm, dobbelt så mye arbeids- og lagringsminne, men veier 1,3 kilo.

Og ikke å forglemme både kilomodellen Huawei MateBook X 2020 og Samsung Galaxy Book Pro 360 til bare 13 490 kroner med både AMOLED skjerm og S-penn! Også bare ørlite over kiloen.

Vi likte

Vekten

Design og farge

Bra med porter

God Ytelse

Fantastisk tastatur

Vi likte ikke

Den koster

Litt kort batterilevetid