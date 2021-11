Balmuda er mest kjent for brødristeren sin – lanserer smarttelefon

Det japanske selskapet Balmuda lanserer i disse dager sin første smarttelefon. I den grad de er kjent her i Norge fra før, er det nok aller mest for sin brødrister/grillovn med damp-funksjon. Deres eneste produkt som selges her til lands ser for øyeblikket ut til å være en svinedyr luftfukter.

Inspirert av Apple

Balmuda er tydelig inspirert av Apple, men mer når det gjelder filosofi på design og markedsføring enn direkte på formspråk og funksjonalitet. De legger seg høyt i pris, og forsøker å gi produktene sine egne funksjoner og design som gjør dem til «high-end», heller enn å satse på at rene spesifikasjoner vil gjøre det.

For spesifikasjonene er ikke spesielt oppsiktsvekkende. Skjermen har ikke spesielt høy oppløsning, batteriet er heller lite, kameraet er helt ordinært, og så videre.

Det ytre, derimot, er ikke ordinært. For at telefonen skal ligge best mulig å hånden og være komfortabel å bruke, er skjermen bare 4,9 tommer, og hele telefonen er kurvet. Baksiden mer enn forsiden, men ifølge Balmuda selv skal dette være den første smarttelefonen som har kurvet skjerm.

Foto: Balmuda

Spesiell programvare

Balmuda skal visstnok ha fått hjelp fra Kyocera til å sette sammen den nye smarttelefonen, som i bunnen stiller med Android 11. Oppå det har imidlertid Balmuda lagt sitt eget skall som de ulike appene kjører fra.

Balmuda Phone Størrelse og vekt: 123 x 69 x 13,7 mm, 138 gram.

Skjerm: 4,9 tommer LCD, 1080 x 1920 piksler.

Prosessor: Snapdragon 765, 6 kjerner.

Batteri: 2.500 mAh, støtter trådløs lading.

RAM/Lagringsminne: 6 GB/128 GB. Hovedkamera: 48 megapiksler f/1.8.

Selfie-kamera: 8 megapiksler f/2.0. Fysiske koblinger: USB-C (USB 3.0), ingen minijack.

Trådløsteknologi: 5G, NFC A/B/F, FeliCa-støtte.

Biometri: Fingeravtrykksleser på baksiden. Pris og tilgjengelighet: Enn så lenge kun for salg i Japan, til omtrent 8.000 norske kroner.

Programvare ser ut til å være et annet punkt Balmuda bruker for å skille seg ut. En del basis-apper som kalender, notatblokk, kalkulator og klokke, for å nevne noen, er spesielle Balmuda-apper som bare kjører på denne telefonen. Andre apper igjen er de vanlige tjenestene man finner i Android, som for eksempel Play Store, Gmail, Google Drive, Youtube, og så videre.

Balmudas designspråk tyder på at de har ønsket å gjøre telefonen intuitiv i bruk, og gi den et utseende som er til en viss grad mulig å spesialtilpasse brukerens egne ønsker.

Foto: Balmuda

Ikke billig

Telefonen blir i utgangspunktet kun lagt ut for salg i Japan, men Balmuda-produkter har tidligere funnet veien til både USA og Europa, så man kan aldri vite. Prisen i Japan er oppgitt til omtrent 8.000 norske kroner, så billig blir den ikke. Forhåndsbestilling blir mulig fra 17. november 2021, mens levering skal starte fredag 26. november. Om det er tilfeldig eller ikke at de har valgt Black Friday, vites ikke.

Av tilleggsutstyr Balmuda vil tilby finnes beskyttelsesdeksel i silikon, skjermbeskyttere av ulike typer, 20 watt lader, og USB-C-kabel med støtte for opp til 60 watt.

Foto: Balmuda

Premium brand?

Balmuda ble grunnlagt i 2003 av Gen Terao, som et produktdesign-selskap. Han hadde da droppet ut av skolen og forsøkt seg i flere år som musiker, uten spesielt stor suksess. Balmudas første produkt var et stativ for bærbare PC-er som høstet en del gode anmeldelser, men fikk kritikk for høy pris.

Siden den gang har Balmuda opparbeidet seg omkring 100 ansatte, og et rykte som et designselskap som er inspirert av Apple. De har mottatt flere designpriser for sine produkter, blant annet Red Dot award og flere IF Design award. De utvidet sitt område til å inkludere Europa i 2013.

