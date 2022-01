Nå kan du kjøpe ferdig «av-googlet» Fairphone 4

Den er laget for å ha minst mulig negativ effekt på miljøet.

Den er laget for å vare lengst mulig og får oppdateringer og deletilgang lengre enn noen annen mobiltelefon.

Den er laget for å være så lett å reparere som mulig, faktisk så lett at du skal kunne gjøre det selv.

De som utvinner materialene den er laget av, skal ha mest mulig rettferdig lønn og arbeidsforhold.

Den er laget for å være så resirkulerbar som mulig.

Og nå skal den i tillegg beskytte personopplysningene dine.

Vi snakker selvsagt om Fairphone 4, som ble lansert høsten 2021 og som Digi testet ikke lenge etter.

Ferdig «av-googlet» har den fått navnet Murena Fairphone.

Ferdig «av-googlet» operativsystem

Og hvordan skal den så gjøre det? Jo, gjennom et operativsystem som har fått det ikke akkurat klingende navnet «/e/OS». Det er basert på Android, i den forstand at det har Android OS' kjerne som er basert på åpen kildekode i – vel – kjernen. Men i tillegg er alle Google-apper og -tjenester fjernet og erstattet med tilsvarende andre, som også har åpen kildekode.

Hvem som helst med den rette kunnskapen kan altså i teorien sjekke hva systemet gjør med opplysningene dine.

Fairphone 4 Størrelse og vekt: 162 x 75,5 x 10,5 mm, 225 gram

Skjerm: 6,3 tommer LCD, 1080 x 2340 piksler, Gorilla glass 5

Prosessor: Snapdragon 750G (SM7225) 8-kjerner, 64 bit, maks 2,2 Ghz.

Batteri: 3905 mAh, støtter hurtiglading

RAM/Lagringsminne: 6 GB/128 GB, eller 8 GB/256 GB

Kortstøtte: 1x SIM, 1x eSIM, 1x micro-SDXC opptil 2 TB Hovedkamera: 48 megapiksler, f/1.6, 1/2"

Hovedkamera (video): 1080p 30/60 fps, UHS 4K 30 fps

Vidvinkelkamera: 48 megapiksler, f/2.2

Selfie-kamera: 25 megapiksler, f/2.2, 1/2,78"

Selfie-kamera (video): 1080 30 fps Fysiske koblinger: USB-C (USB 3.0), ingen minijack

Trådløsteknologi: 5G, 4G (LTE), Bluetooth 5.1, 802.11 a/b/g/n/ac

Biometri: Fingeravtrykksleser på siden

Norsk pris: 6290,- for 6/128, 6990,- for 8/256

I tillegg er det flere apper som er installert som standard, som følger samme filosofi. For om operativsystemet respekterer dine private opplysninger, hjelper det heller lite hvis ikke appene du bruker, gjør det samme. Søkemotor, e-postløsning, skylagring og en rekke andre verktøy som kobler opp mot nettet, er alle i henhold til denne tankegangen.

Kort oppsummert:

Googles søkemotor er fjernet og erstattet med Spot.

Google-tjenester er fjernet og erstattet med Micro G.

Rutiner som sjekker oppkobling, sjekker ikke lenger mot Googles servere.

Googles DNS eller tidsserver brukes ikke.

Geo-lokasjon benytter Mozilla Location Services foruten GPS.

Her finner du nøyere beskrivelse.

Med Android OS i bunn er systemet kompatibelt med Android og kan bruke Android-apper, men det følger med et knippe av de vanligste appene og tjenestene, slik at du ikke skal være nødt til det med mindre du ønsker en spesifikk app. Og i så fall kan du sjekke selv om den finnes tilgjengelig i en /e/-versjon.

I vanlige Android-telefoner må du ha en Google-konto for å kunne bruke den på en meningsfylt måte, men når man sier «av-googlet», så mener man tydeligvis det. Med /e/OS trenger man ikke en konto hos Google om man ikke vil, og man bruker da i stedet en /e/-konto. Den er gratis for skylagring opp til 1 gigabyte data, og trenger man mer, kan man betale for 20, 64, 128 eller 256 GB eller gå helt opp til 1 TB. Billigste koster 20 euro i året, mens dyreste koster 130 euro per år. Del på ti for å få månedsprisene. Betaler man for et år i slengen, får man altså to av månedene gratis.

Du trenger ikke installere selv

Du kan selvsagt installere operativsystemet selv – hvis det støtter akkurat din telefon, da – sjekk selv her. Men du MÅ ikke. Du kan også kjøpe en Fairphone med /e/OS ferdig installert. Prisen er ikke veldig forskjellig fra en helt vanlig Fairphone 4, men som vi påpekte i testen, er Fairphone 4 relativt dyr i forhold til andre telefoner med tilsvarende ytelse. Eventuelt er ytelsen noe lavere enn andre telefoner med tilsvarende pris, alt avhengig av hvordan du velger å se på det.