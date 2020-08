BankID-brikker involvert i stor bedragerisak i Hedmark

Bedrageriene er begått mot banker og finansieringsinstitusjoner.

Tiltalene omfatter fullbyrdede bedragerier på rundt 22 millioner kroner og forsøk på bedragerier på om lag 40 millioner kroner.

Saken starter 8. september 2020 i Hedmarken tingrett. Det er satt av åtte uker til hovedforhandlingen.

På grunn av sakens omfang har Hedemarken tingrett leid lokaler i Statens Hus.

Pågrepet på hotellrom

Innlandet politidistriktet begynte å etterforske saken i november 2018 da politiet pågrep en av de tiltalte på et hotellrom på Hamar.

Han var da i besittelse av både BankID-brikker og lånedokumenter tilhørende andre personer. Med bakgrunn i dette beslaget gjennomførte politiet i tiden etter en rekke etterforskningsskritt, opplyser politiet i en pressemelding onsdag.

Det er foretatt ransakinger, pågripelser og varetektsfengslinger i flere av sakene.

Kriminelt nettverk

Påtalemyndigheten mener at etterforskningen har avdekket et organisert kriminelt nettverk.

Ifølge tiltalen har bakmennene tilegnet seg BankID-brikker og passord fra en rekke personer, blant annet i bytte mot å slette den enkeltes narkotikagjeld.

I flere av tilfellene er BankID-brikkene benyttet til å endre skatteopplysninger på Altinn, som igjen har vært brukt som grunnlag for lånesøknader.

For i alt sju av de tiltalte mener påtalemyndigheten at de har hatt slik kunnskap om låneopptakene som har skjedd i deres navn, at de er tiltalt for medvirkning til bedrageriene eller bedrageriforsøkene.