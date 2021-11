BankID er utilgjengelig

BankID-tjenestene til Vipps sluttet å fungere klokken 14.35 i ettermiddag. En time senere får brukerne fortsatt feilmelding i app og på nettsteder når de forsøker å identifisere seg med BankID.

Slike feilmeldinger kan blant annet nettbankbrukere oppleve med BankID nå i ettermiddag. Foto: Digi.no

Vipps bekrefter nedetiden på selskapets nettsted. Der ble klokken 15 opplyst at feilen er funnet, men ingenting om hvor lang tid det vil ta før den er løst. Det loves dog at det jobbes på spreng for å løse problemet.

Til VG.no sier kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps at det er vanskelig å gi noe estimat på hvor lang tid det vil ta.

Som Digi.no tidligere har omtalt (for abonnenter), har BankID byttet driftsleverandør, og dette førte til både planlagt og ikke-planlagt nedetid torsdag i forrige uke.

På statussiden gjøres det oppmerksom på at det kan inntreffe noen problemer i innkjøringsfasen etter dette byttet, uten at det er bekreftet at det er tilfellet denne gang.