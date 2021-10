BankID nede torsdag formiddag

Det tok dessverre noe mer tid å starte første steg i flytteprosessen. Det kan også bety at det blir noe kø når vi åpner igjen. Vi beklager ventingen, heter det i en melding på BankIDs nettside.

Fra og med torsdag 21. oktober til og med tirsdag 26. oktober klokka 8 kan du ikke aktivere en ny BankID eller åpne en sperret eller utgått BankID, opplyses det videre.

Allerede i januar 2019 skrev Digi.no om planene, inkludert en varslet overgang til DXC Technology som ny driftspartner.

DXC vant da en treårig kontrakt som ny leverandør av drift, forvaltning og utvikling av BankID-tjenestene, samt mulighet for ytterligere forlengelse.

Den daværende driftsavtalen med Nets utløp 31. desember 2019. Likevel er det først nå at byttet av leverandør faktisk skjer. Forklaringen Digi.no får fra Vipps er at «ting tar tid» og at de har forberedt seg godt på overgangen.

I mellomtiden har de forlenget driftsavtalen med Nets, slik at det er først nå tjenestene skal overføres til ny leverandør.