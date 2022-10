BBC: Store skader på undersjøisk kabel til Shetland

Ifølge politiet er sjøkabelen på sørsiden mellom øyene og fastlandet kuttet, skriver BBC.

De opplyser blant annet at telefoner, internett og datamaskiner ikke kan brukes.

Det pågår allerede reparasjoner på en annen kabel som forbinder Shetland og Færøyene etter at den ble skadd i forrige uke.

Alastair Carmichael som representerer Orknøyene og Shetland i det britiske parlamentet, sier at BBC at han har tatt opp problemet med den britiske regjeringen, men forsto det slik at det kunne ta dager før kommunikasjonen ble gjenopprettet.

Både private og bedrifter er berørt av kabelskaden. Ifølge kanalen er det flere butikker som ikke kan ta kortbetalinger. Det er om lag 23.000 innbyggere på Shetland.

BBC opplyser imidlertid at flyplassen Sumburgh fungerer som normalt, men ferjeselskapet Serco NorthLink Ferries ikke kunne bekrefte om problemet vil ha noen innvirkning på deres drift.