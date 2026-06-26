Bekk og Bouvet får sentral rolle i Kartverkets digitalisering

Kartverket har inngått avtale med Bekk og Bouvet for støtte til utvikling, vedlikehold og modernisering av digitale fellesløsninger.

Det opplyses i en pressemelding.

Kontrakten har en varighet på inntil åtte år og omfatter støtte til blant annet systemutvikling, rådgiving og produktutvikling.

– Vi har nå fått på plass to solide og likeverdige leverandører, som vi mener kan gi oss eksterne perspektiver og støtte oss i arbeidet med utvikling, teknologi og metodikk. De vil bringe med seg kunnskap og innsikt som vil bidra til å styrke Kartverkets evne til omstilling og innovasjon ytterligere, sier kartverkssjef Johnny Welle.

Samfunnssikkerhet

Kartverket fikk i statsbudsjettet for 2026 bevilget 477 millioner kroner over en periode på fem år til å oppgradere sine nasjonale fellesløsninger.

Dette er løsninger som brukes av offentlig og privat sektor til samfunnssikkerhet og forsvar, samferdsel, natur, klima- og miljøforvaltning og innovasjon og næringsutvikling.

Digitaliseringsarbeid

Kartverket ruster seg samtidig til flere digitaliseringsprosjekter fremover.

Henrik Sartz, som er IT- og digitaliseringsdirektør i Kartverket, trekker frem at de har bygget en moderne skyplattform og organisert digitaliseringsarbeidet på en god måte de siste årene.

– Vi har solid teknologikompetanse i egne rekker, og leverandørene vi nå har inngått kontrakt med, vil være et viktig supplement og en støtte i arbeidet vi er i gang med, sier Sartz i meldingen.

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– Vi vil lede digitaliseringsarbeidet og er sikre på at vi har to gode leverandører som vil understøtte oss på veien videre, fortsetter han.

Kartverkets eksisterende løsninger skal også sikres stabil drift, samtidig som arbeidet med nye tjenester og utviklingsprosjekter pågår, opplyses det.

Kartverket er et direktorat underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet og har det nasjonale ansvaret for kart, geodata og eiendomsinformasjon.