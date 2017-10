Ber Apple aktivere skjult FM-radio på iPhone

Viktig melding lytt til radio. Etter herjingene til de tropiske orkanene Harvey, Irma, Jose og Maria har behovet for analog FM-radio kommet på dagsorden i USA.

For når ekstremvær slår ut kraftstasjoner og knuser deler av mobilnettet, hvordan ellers holde seg oppdatert?

Det amerikanske katastrofebyrået Federal Emergency Management Agency (FEMA) har lenge ment at analog radio kan redde liv i en nødsituasjon.

Hva med apparatet de fleste av oss har i lomma? De fleste smarttelefoner har faktisk en FM-mottaker. Innebygd i de samme mikrobrikkene som også gir deg wifi eller samband over GSM, 3G og LTE. Men som oftest er FM-mottakeren deaktivert.

Flere har tatt til orde for at mobilprodusentene bør skru på funksjonaliteten og særlig da i nødsituasjoner. Det amerikanske teletilsynet FCC har lenge anført et slikt syn. Saken har vært gjenstand for flere høringer i kongressen.

Ber Apple ta affære

Nå rykker styreformannen i tilsynet ut med en kunngjøring direkte rettet mot Apple, som han ber aktivere FM-mottakerne i iPhone.

– Jeg applauderer selskaper som har gjort det rette ved å aktivere FM-brikkene i mobiltelefonene sine. Når trådløse nettverk går ned ved naturkatastrofer kan det gi adgang til livreddende informasjon.

– Apple er en stor produsent som har motsatt seg å gjøre dette. Men jeg håper de nå vil revurdere sin posisjon, gitt ødeleggelsene etter orkanene Harjey, Irma og Maria. Derfor ber jeg Apple nå om å aktivere FM-brikkene som er i iPhone-mobilene deres, sier FCC-styreleder Ajit Pai i en kunngjøring.

– Ikke mulig på nyere iPhone

Apple svarer at anmodningen til FCC ikke er mulig i deres nyeste mobiltelefoner, men unnlater å si noe om eldre utgaver. De har sendt en uttalelse som blant annet Macrumours og The Verge gjengir:

– Iphone 7 og iPhone 8 har ikke innebygd FM-radiobrikke og de har heller ikke antenne som er designet for å motta FM-signaler. Derfor er det ikke mulig å aktivere FM-mottak i disse produktene, sier en talsperson fra Apple.

Apple ser ut til å indikere at de heller ikke har planer om å aktivere FM-radio på eldre modeller, ettersom de tar opp at iPhone allerede har andre sikkerhetsfunksjoner, skriver The Verge. Apple peker blant annet på muligheten for nødanrop fra låseskjermen og offentlig varsling fra det såkalte Amber alert-systemet.