Ber staten skrinlegge app

«Staten tar seg til rette». Slik lyder en spissformulert klage fra NHOs forening for kunnskapsbedrifter, Abelia. I møte med flere departementer har de lagt fram sine bekymringer.

Kort fortalt mener de at offentlig sektor bygger opp egne IT-utviklingsmiljøer og lager løsninger som allerede finnes i næringslivet.

Rart det skjer under en Høyre-regjering:

– Mange er redde for å snakke om dette (Digi Ekstra)

Til tross for lovnader om avbyråkratisering, mener Abelia at det motsatte skjer. Nå etterlyser de en avklaring om hva staten skal gjøre, og hva den ikke skal drive med.

Abelias direktør for næringsutvikling, Hilde Widerøe Wibe, synes ikke noe om at staten skal lage løsninger i konkurranse med markedet. Foto: Marius Jørgenrud

Det siste eksempelet er en ny nasjonal reiseplanlegger og mobilapp, som det statseide selskapet Reiseplan og billett AS skal lage. Virksomheten sorterer under Samferdselsdepartementet.

– Abelia mener at mandatet for dette selskapet er unødvendig, da det allerede eksisterer gode tilbud på dette i markedet. Flere tilbyr allerede løsninger for reisedata/reiseplanlegging, og vi mener dette derfor er en unødvendig investering av et statseid selskap.

Slik lyder deler av bekymringene Abelias direktør for næringsutvikling, Hilde Widerøe Wibe, overbrakte i møte med Samferdselsdepartementet for en drøy uke siden.

Wibe sier til digi.no at de ber om at planene om en nasjonal ordning for reisedata blir skrinlagt.

– Markedet har ikke levert

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) avfeier kritikken.

– Vi besluttet å opprette en slik tjeneste fordi markedet ikke har levert en reiseplanleggingstjeneste som er både nasjonal og konkurransenøytral, og vi mener det er viktig at de reisende har tilgang til en slik tjeneste, sier Solvik-Olsen til digi.no.

Videre sier han at de statlige midlene knyttet til reiseplanlegging først og fremst skal gå til å finansiere rutedatabase for all kollektivtransport.

– Staten sørger for at rutetider og annen relevant reiseinformasjon for all kollektivtransport i hele landet blir hentet inn og gjort åpent tilgjengelig. Dette arbeidet er et viktig tiltak for at både offentlige og private aktører skal kunne etablere reiseplanleggingstjenester.

– Ja til private initiativ

Den kommende reiseplanleggeren skal ifølge statsråden være et supplement til de tjenestene som private aktører ønsker å etablere.

– Og vi ønsker alle private initiativ velkommen. At private aktører ønsker å etablere egne reiseplanleggingstjenester tyder også på at det er behov for rutedatabasen som er etablert i statlig regi, konstaterer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Digi.no jobber med en større sak om problemstillingene Abelia tar opp med økt konkurranse fra offentlige IKT-miljøer, en utvikling de hevder kan true arbeidsplasser i næringslivet.

