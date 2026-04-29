Bergen kommunes beredskapsplaner ble stjålet

Det kom frem under dagens bystyremøte, skriver Bergensavisen. Byrådsleder Christine Meyer (H) bekreftet også dette.

– Det skjedde i forbindelse med et av angrepene på Bergen kommunes digitale infrastruktur. Da fikk de tilgang til beredskapsplanene, sier Meyer.

– Nå jobbes det iherdig med å endre en del av rutinene i planene, slik at ukjente krefter ikke kan bruke sin kjennskap til planene til å hacke Bergen kommune og til å vite for mye om Bergen kommunes beredskap, sier hun.

Innbruddet skjedde i fjor sommer, men har ennå ikke vært omtalt, ifølge BA. Firmaet som leverer Bergen kommunes datasystemer, Extend AS, ble rammet.