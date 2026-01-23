Abonner
Journalsystem

Journalsystemet nede på alle sykehus i Nord-Norge

Journalsystemet til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) var nede. 

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Foto: Terje Pedersen / NTB
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen / NTB
NTB
23. jan. 2026 - 11:05

Det førte til gul beredskap på sykehuset.

På sykehusets nettsider skriver UNN at konsekvensen er at planlagt kirurgi blir stoppet, men at akutt behandling går som normalt, melder NRK.

Avisen iTromsø meldte om saken først.

Pasienter bedt om å møte opp som avtalt.

– Vi vet ikke mer enn dette akkurat nå, kriseledelsen følger det opp, sa pressevakt hos UNN, Solveig Jacobsen, til rikskringkasteren tidligere fredag. 

Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset er rammet av samme feil.

Etter kort tid var systemet oppe igjen. 

– For å være beredt på krise og krig må vi gjøre løftene i fredstid, sier administrerende direktør Birgitte Engebretsen i Telenor. Norge.
Les også:

Telenor: Økt sannsynlighet for destruktive cyberangrep og sabotasje

Helse Nord IKTJournalsystem
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.