Journalsystemet nede på alle sykehus i Nord-Norge

Det førte til gul beredskap på sykehuset.

På sykehusets nettsider skriver UNN at konsekvensen er at planlagt kirurgi blir stoppet, men at akutt behandling går som normalt, melder NRK.

Avisen iTromsø meldte om saken først.

Pasienter bedt om å møte opp som avtalt.

– Vi vet ikke mer enn dette akkurat nå, kriseledelsen følger det opp, sa pressevakt hos UNN, Solveig Jacobsen, til rikskringkasteren tidligere fredag.

Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset er rammet av samme feil.

Etter kort tid var systemet oppe igjen.