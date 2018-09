Berit Svendsen har fått ny toppjobb: – Dette er det mest spennende selskapet i Norge akkurat nå

Berit Svendsen skal ta Vipps ut i verden, og gjøre konseptet internasjonalt etter at hun forlot Telenor i september. Den tidligere Telenor-toppen er svært fornøyd med karrierevalget.

− Vipps er absolutt et av de meste spennende selskapene i Norge akkurat nå. Jeg ville begynne i et selskap med teknologisk innovasjonskultur og internasjonale ambisjoner, og måten Vipps har vokst på og bygd merkevaren viser stor gjennomføringskraft, sier Svendsen i en pressemelding.

Jobbet siden 2018

Vipps har jobbet med en internasjonal satsning siden 2018, og selskapet har allerede inngått avtaler i nye markeder som offentliggjøres i nær fremtid.

En løsning som er testet ut i et av verdens mest digitaliserte samfunn tiltrekker seg mye oppmerksomhet fra utenlandske aktører, mener selskapet.

− Noen av de digitale fortrinnene vi har i Norge er spennende for mange markeder. Vi har solide konsepter og sterk teknologi vi nå tar ut i verden for fullt, og jeg gleder meg til å bidra til at Vipps lykkes med dette, sier Berit Svendsen.

Jobbet i Telenor i 30 år

55 år gamle Svendsen forlot Telenors etter å ha ledet virksomheten i Norge siden 2011.

I fjor fikk hun også ansvaret for Sverige og Danmark. Totalt har hun 30 år bak seg i den norske telegiganten.

− Det har vært viktig å finne rett person som kan sørge for at dette skyter fart. Vi kunne ikke ha drømt om å få en bedre leder på laget. Berit Svendsen er i tillegg en erfaren teknolog med solid kunnskap om digital ledelse, sier administrerende direktør Rune Garborg i Vipps.

I ledergruppa

Svendsen blir en sentral del av Vipps' ledergruppe.

En av hovedambisjonene med sammensetningen av gruppen er å sikre høy fart og stor gjennomføringskraft, opplyser selskapet.

Vipps-sjef Rune Garborg. Bilde: Marius Jørgenrud

− Å få på plass Berit Svendsen i ledergruppa styrker laget ytterligere. Vi har viktig kompetanse fra bank, media, teknologi og finans, og Berit Svendsen kan utfordre oss med helt nye perspektiver fra sin mangeårige erfaring som leder i telekom, avslutter Garborg.

Ifølge beregninger E24 har gjort, fikk Svendsen med seg 9,94 millioner kroner ut døren fra Telenor, men en eventuell spesialavtale kunne endre disse tallene.

Maktkamp i Telenor

Svendsen konstaterte etter avgangen at hun forlot selskapet med stolthet etter å ha «bidratt positivt til selskapets utvikling og vekst gjennom 30 år».

– Nå skal jeg ta litt fri og nullstille meg før jeg helt sikkert gyver løs på nye, spennende oppgaver et annet sted, sa hun.

Telenor-sjef Sigve Brekke forsøkte lenge å bytte ut Svendsen, som leder Telenor Skandinavia, opplyste kilder til NRK i august.

16 sjefer ute under Brekke

Kildene hevdet da overfor kanalen at Svendsen kjempet for å beholde posisjonen sin i selskapet.

Svendsen var én av Brekkes konkurrenter da han fikk toppjobben i konsernet i 2015.

I vår og sommer skal han ha tilbudt henne alternative jobber i Telenor, men Svendsen – som er en av Norges mest profilerte kvinnelige næringslivstopper – skal ha takket nei.

Ifølge E24 har 16 Telenor-topper sluttet under Brekke, noe som betyr at han har byttet ut hele konsernledelsen i Telenor i løpet av tre år.