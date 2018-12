Beskylder Google for å ha sabotert Microsoft Edge

Nylig varslet Microsoft at de skroter egen kjerneteknologi i nettleseren Edge. Heretter skal den få layoutmotor og scriptmotor basert på Googles Chromium-prosjekt.

Microsoft har pekt på en rekke fordeler ved omleggingen, men nå tar en ingeniør som har jobbet i kjerneteamet for Edge bladet fra munnen.

En av årsakene bak beslutningen om å legge ned EdgeHTML-motoren er påstanden om at Google skal ha sabotert for andre nettlesere i sine nettjenester.

Joshua Bakita, en tidligere praktikant i Microsofts Edge-gruppe, hevder dette i et innlegg på Hacker News som har fått omtale på Neowin og Slashdot.

– Google har stadig gjort endringer på nettsidene som saboterer for andre nettlesere. Blant annet la de nylig inn en tom div-tagg over Youtube-videoer, som ødela for maskinvareakseleringen i Edge. Før dette hadde vi langt bedre ytelse for videoavspilling på enheter med batteri, men straks de ødela begynte Google å reklamere for at Chrome hadde best ytelse, skriver Bakita.

Han hevder videre at Microsoft rettet en henvendelse til Google-eide Youtube og ba dem om å fjerne den tomme taggen, men at forespørselen ble ignorert.

– Det er uklart for meg om Youtube gjorde dette bevisst for å gjøre Edge tregere, men det mener mange av kollegene mine. De ganske overbevist om det, og det er de som personlig grep tak i saken, fortsetter Bakita.

Enn så lenge er dette påstander det er vanskelig å bevise, men også tidligere har det vært reagert på designpraksisen til Youtube. Enkelte har påpekt at koden er mye tregere i andre nettlesere enn Google Chrome. Her et innlegg fra en Mozilla-utvikler i sommer:

YouTube page load is 5x slower in Firefox and Edge than in Chrome because YouTube's Polymer redesign relies on the deprecated Shadow DOM v0 API only implemented in Chrome. You can restore YouTube's faster pre-Polymer design with this Firefox extension: https://t.co/F5uEn3iMLR — Chris Peterson (@cpeterso) 24. juli 2018

Chrome nærmer seg 80 prosent

Den siste tiden har flere, blant annet Mozilla, uttrykt bekymringer for at nedleggelsen av Microsofts EdgeHTML-motor vil kunne føre til et fattigere webøkosystem og gi mer makt til Google.

Blant nettlesere til desktop har Google Chrome en markedsandel på 72 prosent. Edge har om lag 4 prosent, mens Opera – som er basert på Chromium har 2 prosent. Safari til MacOS har rundt 5 prosent. Det betyr at Chrome og dens derivater straks vil kontrollere nærmere 80 prosent av markedet, ifølge en analyse i Arstechnica.

Firefox blinker seg ut som det eneste desktop-alternativet med egen nettlesermotor, som aktivt vedlikeholdes og som også er kryssplattform, argumenterer de.

På mobil stiller det seg litt annerledes, takket være Safari til iPhone, men også blant håndholdte enheter er Chrome eller Chromium-baserte nettlesere i solid ledelse med en markedsandel på om lag 66 prosent. Apples nettleser utgjør til sammenligning rundt 22 prosent, ifølge analysen.

Den gamle travhesten Internet Explorer ble totalt dominerende på begynnelsen av 2000-tallet med en antatt markedsandel på nærmere 95 prosent. På godt og vondt fikk vi en monokultur. Det som skjedde den gangen er velkjent. Microsoft la ned alt arbeid på nettleseren i fem hele år, noe kritikere mener hemmet innovasjonen på web.