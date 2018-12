Microsoft lover å bidra mye til Chromium

Microsoft bekreftet i går ryktene om at selskapet heretter skal basere selskapets moderne nettleser, Edge, på Chromium framfor fortsatt videreutvikling av nettlesermotoren EdgeHTML.

I utgangspunktet er dette akkurat det samme grepet som Opera i sin tid gjorde.

Ingenting tyder på at Edge vil skifte navn, og Microsoft lover at nettleseren fortsatt vil fortsette å kunne tolke gamle nettsteder som egentlig kun støtter Internet Explorer. Dette er først og fremst viktig for bedrifter.

Skal bidra

Microsoft lover å bli en betydelig bidragsyter til åpen kildekodeprosjektet Chromium. Ved å gå vekk fra egen nettlesermotor, frigjør selskapet en masse utviklingsressurser. Det er temmelig ressurskrevende å vedlikeholde en nettlesermotor som stadig utvides med ny funksjonalitet.

I blogginnlegget trekker Microsoft fram en rekke fordeler med det hele. For utviklere vil det føre til at weben blir mindre fragmentert, ved at flere nettlesere tolker innholdet helt likt. Men også med dagens Edge har Microsoft tidligere lovet å implementere standardene og teknologiene svært nær det Google gjør i Chrome, som også er delvis basert på Chromium.

Mer oppdatert

For Edge-brukerne vil nyheten blant annet bety en nettleser som oppdateres langt hyppigere. De siste årene har Edge i stor grad kommet i en ny versjon samtidig med nye Windows 10-utgaver, det vi si opptil to ganger i året.

Mange, spesielt i virksomheter, bruker ikke den nyeste versjonen av Windows 10. Da får de heller ikke den nyeste versjonen Edge og det nye den støtter.

Chromium kommer derimot i en ny versjon hver sjette uke, og det vil trolig også gjelde for Edge. Utviklere kan dermed ta utgangspunkt i at alle har den samme versjonen av nettleseren.

Til nytte for flere

Med Edge har Microsoft hatt noen fordeler på Windows, ikke minst ytelsesmessig, noe selskapet i betydelig grad har brukt i markedsføringen av Edge, uten at det har ført til at brukerne i særlig grad har bitt på kroken.

Heretter vil det være i Microsoft interesse å bidra til at Chromium blir så rask som mulig, ikke minst på Windows. Slike bidrag vil ikke bare komme Edge-brukerne til nytte, men også brukerne av Chrome, Opera, Vivaldi og andre nettlesere som er basert på Chromium.

Kommer til flere plattformer

Selv om Microsoft kommer til å legge mest vekt på Chromium for Windows, mer enn antyder selskapet at det vil bringe Edge til nye plattformer, i alle fall til MacOS, Windows 7 og Windows 8.1. Dette blir mulig fordi Edge nå frigjøres fra det underliggende operativsystemet.

Kunngjøringen handler nesten utelukkende om pc. Edge tilbys også til blant annet Android og iOS. Android-versjonen er allerede basert på renderingmotoren Blink, som er en del av Chromium. IOS-versjonen er, som alle nettlesere for den plattformen, basert på WebKit-drevne WebView. Det er tvilsom at det vil skje noen store endringer i dette med det første.

Det første testutgavene av Edge basert på Chromium kan ventes tidlig i 2019.

Fattigere webøkosystem

Når Edge til slutt blir Chromium-basert, vil det bare være tre uavhengige nettlesermotorer igjen – Mozillas Gecko, Apples WebKit og Googles Blink. De to sistnevnte har samme utgangspunkt, men skilte lag i 2013.

Selv om dette på mange måter er en god nyhet, er det mange som er bekymret over konsekvensene. Blant disse er Mozilla, som mener Microsoft med dette grepet gir Google enda mer kontroll over alt som skjer på weben.

Google har enorm makt over nettopp dette, i alle fall i vår del av verden. Mange av selskapets tjenester og produkter er markedsledende og enormt mye brukt. Dette inkluderer Chrome, som på ti år har vokst fra ingenting til å bli den klart mest brukte nettleseren, som er helt avgjørende for hva som kan som rent teknisk kan gjøres på weben.

– Forferdelig

Mozilla skriver i et blogginnlegg at Microsofts avgjørelse kan være fornuftig fra et rent forretningsmessig ståsted. Men stiftelsen mener at det er forferdelig at så mye fundamental infrastruktur på nettet kontrolleres av ett selskap.

Her kan det virke som at Mozilla ber for sin syke mor, men i blogginnlegget påpekes det at Mozilla ikke konkurrerer mot Google fordi det er en så fantastisk god forretningsmulighet. I stedet gjøres det fordi helsen til internett og livet på nettet er avhengige av konkurranse og valgmuligheter.

IE6-tilstander

Mozilla mener at dersom konkurransen blir for svak, risikerer vi å ende opp i en situasjon som ligner mye på den vi hadde for snart 20 år siden, hvor mange utviklere valgte å tilpasse websidene kun til Internet Explorer. Da fungerte ikke sidene i de andre, mindre brukte nettleserne.

Dette gjaldt blant annet Microsoft selv. MSN-portalene til selskapet fungerte en periode i 2003 veldig dårlig i Opera, noe som førte til at Opera Software lagde en egen og humoristisk utgave av nettleseren for nettopp MSN: Svensk kokk lager Opera-bork for MSN

På grunn av den manglende konkurransen gikk det fem år fra Microsoft kom med Internet Explorer 6 til selskapet kom med støtte for nye webteknologi. Én av konsekvensene av dette var heldigvis at mange forlot IE til fordel for mer moderne nettlesere.

I mellomtiden måtte webutviklere fortsette å ta hensyn til at mange brukte utdaterte IE6, som selv Microsoft etter hver sammenlignet med sur, gammel melk.

Om Chrome og Chromium kommer dit med det første, er tvilsomt. Selv om Google leder Chromium-prosjektet, er det mange som bidrar til prosjektet. Men det er Google som styrer de, og som hos de fleste kommersielle virksomheter, er det egne behov som kommer først.

