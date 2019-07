Betaler ut milloner: Telenor jobber hardt for å kvitte seg med eldre ansatte

Telenor tilbyr ansatte over 57 år lønn til de er 67 om de er så elskverdige og forlater jobben. Selskapet skal være villige til å pøse ut millioner av kroner for å få eldre arbeidstakere ut av virksomheten, skriver ABC nyheter.

Noen av de ansatte vil også få rundt en million kroner som kompensasjon for tapt avtalefestet pensjon.

Fåtall aksepterer

– Vi gikk ut med et åpent tilbud til ansatte i aldersgruppen 58 til 61,5 år i konsernstabene i forbindelse med kostnadsreduksjonen som ble annonsert tidligere i år, sier informasjonssjef Magnus Line i Telenor Norge til ABC Nyheter.

Kun et fåtall av de ansatte skal ha vært villige til å ta i mot sluttpakkene. Telenor ønsker ikke å opplyse om hvor mange ansatte som har tatt i mot tilbudet.

Telenor har tidligere varslet at de skal nedbemanne 6 000 heltidsansatte innen utgangen av 2020. I Norge kan så mange som hver femte ansatt forsvinne.

Tallene er ikke inkludert de ansatte i virksomhetene i Ungarn, Bulgaria, Montenegro og Serbia, som ble solgt i fjor.

Ansetter nye

Samtidig som Telenor kutter, ansetter selskapet også nye folk innen sikkerhet, kunstig intelligens og håndtering av kundedata.

– Vi sa at vi skulle kutte 2.000 stillinger, og det er omtrent der vi ligger, sa konsernsjef Sigve Brekke i Telenor til Nettavisen tidligere i år.

Det var i april at Brekke informerte de ansatte i et allmøte på Fornebu at kostnadene i lederstaben i konsernet skulle kuttes med 25 prosent innen 2020.

Der jobber det i dag rundt 650 personer.

– Vi hadde møter med sentrale staber i dag på Fornebu. Dette gjelder ikke Telenor Norge, kun de sentrale stabene ved hovedkontoret. Det vi snakket om er en del av en prosess som vi startet allerede i begynnelsen av mars, sier Telenors HR-sjef Cecilie B. Heuch til DN den gang.