Biblioteker over hele landet lammet av løsepengevirus

Datasystemene til biblioteker over hele landet har ligget nede siden tirsdag kveld etter et dataangrep. Hackere krever løsepenger for å åpne dataene.

Om lag halvparten av bibliotekene i landet er utsatt for angrepet. Det er Axiell Norge AS som leverer datatjenestene til bibliotekene, skriver Romsdals Budstikke. Selskapet lever datasystemmer også til biblioteker i Sverige og Finland.

– Det er et krypteringsverktøy som har kryptert dataene våre, og det er kommet krav om løsepenger. Det kommer selvsagt ikke på tale å etterkomme kravet, sier administrerende direktør Kjetil Hillestad i Axiell Norge AS til avisa.

Selskapet har anmeldt angrepet til politiet i Norge, Sverige og Finland.

– For å begrense skadene, samarbeider vi med et internasjonalt selskap som er vant til å håndtere slike angrep, sier Hillestad til NTB.

Han opplyser at ingen persondata er på avveie, og at selskapet har sikkerhetskopier av all data hackerne har kryptert.